$!Dragi Epikur ...

Epikurovo Pismo o sreči je že več kot dve tisočletji vir etičnih naukov. Dijakinje in dijake 4. b razreda Znanstvenega liceja Franceta Prešerna v Trstu je nagovorilo še zlasti letos, v času pandemije, ko ljudje doživljamo tudi epidemijo strahu in tesnobe. Ne gre za naključje, saj se filozofova načela, t.i. tetrapharmakos – štiri zdravila, nanašajo prav na strahove in tegobe, ki najbolj utesnjujejo človeka in mu preprečujejo srečno življenje. V idealnem dialogu s filozofom so nastala pisma, ki so jih mladi dijaki povečini pisali Epikuru, nekatera pa naslovili tudi na druge.

