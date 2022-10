Dramatične počitnice sredi Sredozemlja

Verjetno najlepši film leta je postavljen na luksuzno jahto, ki jo švedski režiser Ruben Östlund spusti na odprto morje in nanjo natrese skupino bogatašev iz vse Evrope. Bizarni sestav pluje razkošnemu oddihu naproti.

V zgodbi danes prav gotovo najdrznejšega švedskega avtorja se tako zvrsti kar nekaj nepričakovanih zapletov, ki sanjsko potovanje kmalu spremenijo v nočno moro.

Film se začne z modnim defilejem in serijo vprašanj, ki jih novinar postavlja lepemu a zafrustriranemu manekenu, ki ga tare dejstvo, da zasluži bistveno manj denarja od ženskih kolegic manekenk ...

Oseminštiridesetletni švedski avtor, ki si je v Cannesu pred petimi leti že zagotovil zlato palmo za najboljši film s celovečercem Kvadrat, nam tako spet ponuja zgodbo, ki je podobno kot že njegovi prejšnji filmi neprizanesljiva kritika sodobne družbe.

Östlund se brez zadržkov norčuje iz navad zahodnega sveta. In če se je v prejšnjem delu lotil sodobne umetnosti, se tokrat posveti skupini petičnežev, ki potujejo po Mediteranu. Na ladji poveljuje marksistični kapetan, ki v kabini posluša internacionalo in v najbolj dramatičnem trenutku, ko je jahta v primežu najhujše ujme, po notranjem mikrofonu daje duška globokemu razrednemu sovraštvu. Prav huda nevihta v celoti pokvari idilično atmosfero na krovu in spravi situacijo do take mere na glavo, da v določenem trenutku prevzame oblast v roke tisti del posadke, ki je do tedaj opravljal najnižja dela ...

Najboljši film majskega festivala v Cannesu, ki ga je Östlund posnel sredi grških otokov na krovu Christine O, se pravi nekdanje Onassisove ladje, bi gotovo bil še lepši, če bi se režiser na koncu odpovedal tako dolgemu in žal razvlečenemu koncu ... (iga)

Triangle of sadness

Švedska, Danska, Nemčija, Francija, 2022

Režija: Ruben Östlund

Igrajo: Harris Dickinson, Charlbi Dean in Woody Harrelson