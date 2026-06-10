Drevo življenja, gledališča, človeških odnosov

Pod sugestivnimi papirnatimi krošnjami, ki so kraljevale na velikem odru tržaškega Kulturnega doma, so danes predstavili novo sezono Slovenskega stalnega gledališča 2026/2027. Potekala bo pod geslom Drevo življenja - Gledališko potovanje v korenine človeštva. Drevo je namreč s svojimi koreninami globoko zakoreninjeno v tla, je pa tudi tudi simbol življenja, trdoživosti, vztrajnosti. In, nenazadnje, je Drevo življenja tudi poklon februarja preminulemu Miroslavu Košuti, dolgoletnemu ravnatelju teatra, ki domuje v tržaškem Kulturnem domu. Tako je namreč naslov eni njegovih pesniških zbirk.

V središču sezone bodo medčloveški odnosi, na katere želijo v SSG pogledati z ironijo in humorjem, sta uvodoma povedala predsednik Ivan Jevnikar in direktorica Nina Ukmar. To ni pobeg iz resničnosti, je zagotovil Jevnikar, temveč poskus, da nanjo pogledamo z več distance, ostrine in človečnosti. Saj lahko gledališče ravno s komedijo veliko pove o odnosih, navadah in protislovjih časa, v katerem živimo.

V osnovnem abonmaju bodo štiri nove domače produkcije in dve gostujoči predstavi. Sezono bo uvedla ravno ena izmed njih, in sicer produkcija SNG Drama Ljubljana Hrup za odrom Michaela Frayna v režiji Ivane Djilas. Novembra bo v mali dvorani prva domača premiera, Žile tirolske dramatičarke Lise Wentz. Na oder jo bo postavil Tržačan Igor Pison: drama je postavljena na Tirolsko v 50. leta, v njej se partnerski odnos prepleta z zamolčano avstrijsko zgodovino.

Priljubljena režiserka Nenni Delmestre, ki je za SSG ustvarila več uspešnih predstav (na primer Prebrisane male laži), se vrača z Zmago španskega tandema Marc Angelet in Cristina Clemente. Gre za zgodbo obetavnega mladega nogometaša, ki družini napove, da se želi odpovedati športni karieri. Prav tako decembra bo na sporedu še ena gostujoča predstava, koprodukcija Gledališča Koper in Mestnega gledališča Ptuj Kje je Primadona? Kena Ludwiga v režiji Katje Pegan.

Novi direktorici SSG Nini Ukmar je pri snovanju osnovnega abonmaja pomagala svetovalka Alida Bevk in izbrala dve domači produkciji – z mislijo na igralce, kot je poudarila. Protagonisti besedila znane francoske pisateljice Yasmine Reza Art so moški in njihovi prijateljski odnosi (režiral bo Alen Jelen), Spomin vode, ki bo maja zaključil sezono, pa je grenko-sladka komična drama britanske dramatičarke Shelagh Stephenson. Zgodbo o treh sestrah, ki se ob maminem pogrebu soočajo z različnimi spomini na otroštvo, bo režiral Luka Marcen, ki bo tako prvič sodeloval s tržaškim gledališčem.

Gledalci bodo imeli na voljo po dva izbirna sklopa, Pogumni in Komedija, abonmajska kampanja je že v teku.