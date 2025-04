Družina Wulz pričevalka zgodovine Trsta

Tri generacije fotografov, tri tržaška obdobja: družina Wulz. Obrtniško-umetniško delovanje članov družine Wulz lahko zaobjamemo v časovnem razmahu približno 120 let, od 60. let 19. stoletja do leta 1981. V 19. stoletju se je v Trstu začel uvajati in nato razvijati kot fotograf Giuseppe (1843-1918), rojen sicer kot Joseph pri Predelu, v 80. letih prejšnjega stoletja pa sta njegovi vnukinji Wanda (1903-1984) in Marion (1905-1993) zaprli fotografski atelje na tržaškem Korzu.

Več o njihovem delu lahko odkrijemo na razstavi v Skladišču idej v Trstu, ki bo na ogled do 27. aprila. Odprli so jo decembra, eksponate so črpali iz bogatega arhiva Fundacije Alinari.

Pogrebni sprevod Franca Ferdinanda in še marsikaj

Giuseppe, njegov sin Carlo (1874-1928) ter nato še Carlovi hčeri, Wanda in Maria Antonietta - Marion so slikali mesto, njegovo okolico in predvsem ljudi raznih slojev in pripadnosti. Obširna razstava delovanja te svojstvene družine je zato dvojnega pomena. Po eni strani nudi veliko umetniških užitkov, po drugi pa je nadvse zanimiv zgodovinski prikaz zgodovine Trsta, njegove družbe in njegovih prebivalcev.

Atelje Wulz je med drugim posnel tudi pogrebni sprevod nadvojvode Franca Ferdinanda in njegove soproge Sofije. Marion je med drugim avtorica izredno zanimivega fotografskega cikla o jugoslovanski prisotnosti v Trstu leta 1945.