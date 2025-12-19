Pozabljeni komadi in zimzeleni hiti

Leto 2025 se bliža koncu. V teh mesecih smo vam predstavili kar nekaj kakovostnih ploščkov najrazličnejših avtorjev in glasbenih zvrsti. Preden pa vsi skupaj vstopimo v novo leto, bomo postavili pod drobnogled še zadnji letošnji album. Legende evropske stoner rok scene Dozer so namreč avgusta izdale zbirko uspešnic in »pozabljenih« komadov Rewind to Return: Rarities, Singles and B-Sides.

Skupina Dozer spada med pionirje prvega evropskega vala stoner rok glasbe. Ko se je v Kaliforniji glasbena avantura Kyussev bližala koncu, je namreč leta 1995 v manjšem švedskem mestu Borlänge skupina fantov začela preigravati njihove komade. Prestop od coverjev na avtorske skladbe je bil zelo hiter. Pevec in kitarist Fredrik Nordin, drugi kitarist Tommi Holappa, basist Johan Rockner ter bobnar Daniel Lidén so se redno sestajali na vajah in kmalu začeli pisati povsem nove melodije in besedila. Nekajkrat so nastopili v Borlängeu in bližnjih švedskih mestih, leta 1998 pa izdali svojo prvo kratko ploščo v sodelovanju z ravno tako švedskim bendom Demon Cleaner. Tako imenovani »split albumi« so bili v devetdesetih redna praksa. Skupini sta v kratkem izdali še dve taki plošči, Dozerjem pa je založba MeteorCity ponudila dodaten split album z novim projektom Unida bivšega pevca skupine Kyuss Johnom Garcio.

Glasbeni potencial mladih Švedov so tako opazili pri kalifornijski stoner rok založbi Man’s Ruin Records in leta 2000 je končno zagledal luč prvenec In The Tail Of A Comet. Plošček je med privrženci puščavskih ritmov doživel izreden uspeh, svojo plodovito glasbeno žilico pa je bend v naslednjih letih razvil še z albumi Madre De Dios, Call It Conspiracy in Through The Eyes Of Heathens. Leta 2009 so Dozerji izdali še ploščo Beyond Colossal in nato utihnili. Člani benda so se posvetili številnim drugim glasbenim projektom, med katerimi je prav gotovo bil najbolj uspešen bend Greenleaf.

Po dolgih štirinajstih letih so se življenjske poti članov leta 2023 spet srečale. Holappa in ostali so se sestali v glasbenem studiu in v hipu je bilo jasno, da je napočil čas za novo Dozer glasbo. Nov plošček Drifting In The Endless Void je še istega leta izšel za mlado založbo Blues Funeral Recordings. Zgledalo je, kot bi se čas ustavil, glasbeni filing med člani skupine je bil tak kot petnajst let prej. Ponovno so začeli tudi s sicer nerednimi nastopi v živo, iz predalov pa potegnili nekaj »pozabljenih« komadov. Nekateri izmed teh in drugi bendovi hiti so dobili mesto na zbirki Rewind to Return: Rarities, Singles and B-Sides, s katero je zasedba letos proslavila trideset let delovanja. Petnajst pesmi za več kot uro pristnega stoner roka, polnega monolitskih kitarskih rifov in fuzz efektov. Prava glasbena poslastica za vse tiste, ki jim je puščavski rok pri srcu.

Kapo dol za enega izmed prvih evropskih stoner rok bendov! Rajko Dolhar

Rewind to Return: Rarities, Singles and B-Sides

Dozer

Stoner rok

Blues Funeral Recordings, 2025