Družinska drama brez pravega učinka

Peter Miller živi v očarljivem newyorškem stanovanju, ima lepo in mlado ženo Beth ter pred nedavnim rojenega sinčka. Njegovo življenje je vsaj na videz perfektna fotografija in tudi bodočnost je obetavna, saj kot poslovnež sodeluje pri pomembni predsedniški kampanji. Idilo pa bistveno skali prihod bivše žene Kate, ki mu pove, da njun sin, danes že najstnik Nicholas, preživlja hudo stisko in da več tednov ne obiskuje pouka.

V Petrov vsakdan kot vihar vdre tisti del življenja, ki ga je želel pustiti pred vrati novega vsakdana. Ker je Peter od vselej uspešen, je prepričan, da je tudi nemir prvorojenca le stvar slabih navad in časa ter da se bo vse samo rešilo. Ko pa nemirni Nicholas odloči, da se preseli k očetu in pridruži njegovi novi družini, tudi Peter spozna, da so bila njegova pričakovanja utvara. Na rokah problematičnega najstnika opazi reze in brazgotine. Postane mu jasno, da je Nicholasove težave podcenjeval. Z velikim občutkom krivde se skuša sinu približati in bolj, kot mu je blizu, bolj očitne so napake iz preteklosti, ki postajajo vse večja ovira pri razrešitvi Nicholasovih težav.

Florian Zeller je 43-letni francoski dramatik, scenarist in režiser, ki je nase najprej opozoril na odrskih deskah in nato tudi na velikem platnu. Njegovi drami Resnica in Laž sta bili uprizorjeni tudi v SSG, velik uspeh pa je dosegel s filmom Oče, s katerim je pred dvema letoma prejel oskarjevo nagrado za najboljši scenarij in hkrati zagotovil zlati kipec tudi protagonistu, Anthonyju Hopkinsu. Tudi v novem celovečercu je vlogo očeta – tokrat Petrovega očeta – zaupal Hopkinsu, ki seveda blesti v interpretaciji oblastnega starca, ki je globoko zaznamoval sinovo življenje.

Drugo poglavje Zellerjeve družinske trilogije je tako zgodba o krivdi, družinskih vezeh in kljub vsemu ljubezni. Pripoved izvira iz režiserjeve biografske izkušnje, saj je sam preizkusil sobivanje z duševnim bolnikom in zagato, ki ovira medčloveške pogovore.

Septembra lani je na beneški Mostri za Zellerjev film vladalo veliko pričakovanje. Kljub izjemnim igralcem, kot sta Hugh Jackman in Laura Dern, pa je končni rezultat precej razočaral. Predvsem zato, ker tudi čustveno nabiti trenutki ne prodrejo v gledalca in celotna pripoved deluje zelo hladno in odtujeno.

The son (Sin)

ZDA 2022

Režija: Florian Zeller

Igrajo: Hugh Jackman, Laura Dern, Anthony Hopkins in Vanessa Kirby