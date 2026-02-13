Po premoru plošči in nastopa v Italiji

Danes se po nekaj mesecih ponovno vračamo na Švedsko, saj nam tamkajšnja glasbena scena že vrsto let ponuja ogromno kvalitetne rok glasbe. Švedi prednjačijo v metal glasbi in raznoraznih njenih različicah ter predvsem v novem valu revival roka iz sedemdesetih. Med najboljše izvajalce te glasbene zvrsti spadata skupini Graveyard in Witchcraft. Slednji bodo marca izdali kratko ploščo A Sinner’s Child, potem ko so se lani vrnili na glasbeno sceno z albumom Idag.

Skupino Witchcraft je leta 2000 v mestu Örebro ustanovil vsestranski glasbenik Magnus Pelander, in to po razpadu njegovega prejšnjega projekta Norrsken. Štiri leta kasneje je zagledal luč sveta istoimenski prvenec. Gre za pravi mejnik, saj je bistveno pripomogel k razvoju novega vala revival roka iz sedemdesetih. Sledili sta plošči Firewood in The Alchemist, v katerih so prišli do izraza tudi elementi progresivnega roka. S prehodom pod okrilje večje založbe Nuclear Blast, je leta 2012 prišel čas za album Legend. To je prava glasbena mojstrovina, plošček s katerim so Pelander in tovariši prodrli tudi na stoner in doom sceno. Nastopili so na najpomembnejših festivalih tovrstne scene in tako pridobili cel kup novih oboževalcev.

Leta 2016 je bend izdal nov dvojni album z naslovom Nucleus in se še bolj poglobil v globoke vode doom glasbe, štiri leta kasneje pa glasbeni preobrat s ploščo Black Metal. Ne, v njej ni bilo o black metalu ne duha ne sluha. Album je Pelander posnel sam s svojo akustično kitaro, tako da mu je marsikateri glasbeni kritik očital, da bi bil lahko komade raje izdal kot solo plošča. Švedski glasbenik pa se nikoli ni zmenil za kritike, niti za svoje bendove tovariše ne, saj jih je v vseh teh letih menjaval kot za stavo.

V zadnjih letih so Witchcraft mirovali, pred dvema letoma pa se je Pelander ponovno odpravil v studio in začel s snemanjem novih komadov. Pomagala sta mu bobnar Pär Hjulström in basist Philip Pilossian, ki pa nista stalna člana benda. Tako je nastal Idag, sedma Pelanderjeva plošča. Deset komadov za malo več kot štirideset minut glasbe, ki povezuje vse prejšnje izdelke, saj imamo bodisi akustične balade, kot tudi folk, rok, doom in stoner ritme. Podobnemu glasbenemu receptu sledi tudi kratka plošča A Sinner’s Child, ki bo zagledala luč sveta čez natanko en mesec.

Pevec in glavni avtor glasbe ter besedil Pelander nam predstavlja pet novih pesmi na zelo oseben in intimen način. V komadih Drömmen Om Död Och Förruttnelse in Själen Reser Sig dobimo melodičen proto-doom, single A Sinner’s Child je psihedelična soul skladba, medtem ko je Even Darker Days ganljiva akustična balada.

Bend bolj poredkoma nastopa v živo. Priložnost se vam ponuja v petek, 20. februarja, ko bo koncertiral v Bologni, naslednjega dne pa v Milanu.

A Sinner’s Child

Witchcraft

Heavy rock, akustični folk

Heavy Psych Sounds, 2026