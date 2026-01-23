Eksplozivni bluz rok sta zamenjala za pop

Danes imamo spet pred sabo nov glasbeni material ameriškega dvojčka The Black Keys. Bend je namreč, po plošči Ohio Players iz leta 2024, avgusta lani izdal že trinajsti album z naslovom No Rain, No Flowers. Z novimi komadi pa sound zasedbe čedalje bolj zavija proti pop ritmom.

Skupina The Black Keys je nastala leta 2001 v ameriški zvezni državi Ohio, točneje v mestu Akron. Dvajsetletna Dan Auerbach in Patrick Carney, prvi pevec in kitarist, drugi bobnar, sta takrat spajala ljubezen do bluz glasbe z rok in garage kitarami. Na ta način je bil sound, ki sta ga ustvarjala, posebna mešanica, ki smo jo takrat primerjali Hendrixovemu slogu in glasbi skupine The White Stripes – prava rokerska eksplozija.

V prvih desetih letih je bend izdal kar pet plošč, z albumom Brothers iz leta 2011 in naslednjim El Camino pa postal planetarni glasbeni fenomen. Ploščka sta prejela veliko prestižnih nagrad, komad Lonely Boy so do onemoglosti vrtele vse radijske postaje, na portalu Youtube mu je prisluhnilo več kot 180 milijonov ljudi. Auerbach in Carney sta tako zaslovela po vsem svetu, ostala pa sta zvesta svojim bluz koreninam. Še več, Auerbach je v mestu Nashville ustanovil glasbeni studio Easy Eye Sound Studios in v nekaj letih dokazal vse svoje glasbeno producentske sposobnosti. Pomagal je veliko bluz glasbenikom, a tudi svetovno znanim pop ikonam, kot je na primer Lana del Rey.

Ljubezen do bluza je prišla na dan tudi v ploščku Delta Kream iz leta 2021, v katerem so The Black Keys preigrali cel kup starejših bluz komadov. Leto kasneje je sledil album Dropout Boogie, nato pa leta 2024 plošča Ohio Players. V njej je poleg drugih nastopal tudi znani ameriški glasbenik in glasbeni producent Beck. Album je imel kar nekaj pop melodij, v bistvu primeren za širšo paleto poslušalcev, ni pa doživel uspeha prejšnjih plošč. Promocijska turneja, ki je bila predvidena v večjih ameriških športnih dvoranah, ni bila uspešna, tako da so nekateri koncerti zaradi premajhnega zanimanja enostavno odpadli.

Od tod morda tudi odločitev Auerbacha in Carneyja, da se z novim ploščkom še bolj približata mainstream popu? Tako pač izpade novi album No Rain, No Flowers. Bluz roka, na katerega sta nas privadila v prejšnjih izdelkih, skorajda ni. Izmed enajstih komadov sta le dva, ki spominjata na starejši sound, in sicer pesmi Babygirl in Man on a Mission. V skladbi Make You Mine je očiten vpliv pop legend Bee Gees, v pesmi All My Life pa lahko prisluhnemo prijetnemu funkyju.

Očiten je glasbeni preobrat, kdo ve, če bodo na tak način napolnili koncertna prizorišča ...

No Rain, No Flowers

The Black Keys

Pop rok

Easy Eye Sound/Warner Records, 2025