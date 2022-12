Elderji dokončno zavili v progresivni rok

Psihedelija ne miruje, to pa je še najbolj razvidno v severnih evropskih državah. V Berlinu se na primer v zadnjih letih zbira veliko novih glasbenikov in nastalo je kar nekaj zanimivih bendov. Med te spadajo že priznani, bradati in dolgolasi Kadavar in pa ameriško-nemška skupina Elder. Ta nam je prejšnji mesec predstavila nov glasbeni izdelek z naslovom Innate Passage.

Zasedbo Elder so pred petnajstimi leti v Bostonu ustanovili pevec, kitarist in pianist Nick DiSalvo, bobnar Matt Couto ter basist Chas Mitchell, katerega je po dveh letih zamenjal Jack Donovan. Fantje so dokaj hitro izdali dve studijski plošči, istoimenski prvenec Elder in Dead Roots Stirring, imeli kar nekaj glasbenih sodelovanj ter posneli nekaj kratkih albumov in live ploščkov.

Skupini sem prvič prisluhnil v živo leta 2012 na nekem nemškem festivalu. Spomnim se, da sem bil nad zelo psihedeličnim nastopom izredno navdušen. Tri leta kasneje so Elderji podpisali pogodbo z nemško neodvisno založbo Stickman Records in izdali glasbeni biser Lore. Leta 2017 je zagledal luč še plošček Reflections Of A Floating World, bend je iz leta v leto pridobival več oboževalcev, danes pa sodi med glavne atrakcije evropskih heavy psych in stoner festivalov.

S selitvijo pevca DiSalva v Berlin in vstopom v bend novega, četrtega člana, kitarista Michaela Risberga, se je sound zasedbe dodatno razvil. Pred tremi leti je bobnarja Couta zamenjal Georg Edert, zasedba pa se je nato odpravila v francoski studio Black Box in začela s snemanjem novega albuma Omens.

Med svetovno pandemijo, ko je bilo zaradi razsajanja koronavirusa nemogoče igrati v živo, so fantje posneli nov plošček v sodelovanju z nemškim bendom Kadavar. Eldovar – A Story Of Darkness & Light je prava rokerska, psihedelična poslastica.

S snemanjem novega ploščka Innate Passage so se DiSalvo in tovariši začeli ukvarjati na začetku letošnjega leta. Končni rezultat je »le« pet komadov, ki pa trajajo skupno skoraj eno uro! Gre za konkreten korak v novo glasbeno dimenzijo, v kateri kraljujejo Norvežani iz benda Motorpsycho. To pomeni: izredno dolge pesmi, številni spreminjajoči se ritmi in prava glasbena popotovanja. Psihedelični, progresivni rok, s katerim se bend Elder dokončno oddaljuje od stoner in doom ritmov prvih albumov.

K razvoju sounda benda je odločilno prispeval novi kitarist Michael Risberg. Njegova kitara je z DiSalvovo v komadu Endless Return res enkratna. Tudi petje DiSalva je v novem albumu za stopničko višje in včasih spominja na Davida Gilmourja, člana angleških legend Pink Floyd.

Innate Passage je skatka odlična plošča. Najboljše bo, da si priskrbite vinilko in jo zavrtite, medtem ko si privoščite trenutek sprostitve na kavču.

Innate Passage

ElderPsihedelični - progresivni rok

Stickman Records, 2022