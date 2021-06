Festival Ljubljana središče doživetij

Središče vaših doživetij: pod tem geslom bo letos zaživel 69. Festival Ljubljana, bogat in raznolik, kot ga poznamo že dolga leta. Največjo zaslugo ima pri tem direktor in umetniški vodja Darko Brlek, tudi sam odličen glasbenik, ki je festival pripeljal do mednarodnega ugleda in ima z mnogimi vrhunskimi umetniki tudi tople prijateljske stike. Mojster je program včeraj predstavil na tiskovni konferenci v tržaški kavarni San Marco ter osvetlil glavne točke letošnjega ljubljanskega poletja: že teh je veliko, zraven pa še vrsta dogodkov z umetniki, ki morda še niso dosegli svetovne slave, vendar so na zelo uglednem nivoju.

Uradna otvoritev bo na Kongresnem trgu 1. julija z orkestrom gledališča Marinskij, ki ga bo vodil Valerij Gergiev, na programu Marjan Kozina in Berlioz, še prej – 21. junija – pa bo na isti lokaciji Poletna noč s poklonom Tadeju Hrušovarju, ki ga bosta izvajala Big Band in Simfonični orkester RTV Slovenija. 2. julija bo Carmen v koncertni izvedbi, v naslovni vlogi svetovna zvezda Elina Garanča, 7. julija bo na vrsti filmska glasba Nicole Piovanija s poklonom Danteju, že naslednjega dne pa bo pel veliki Placido Domingo, z njim sopranistki Saioa Hernandez in Sabina Cvilak. 12. julija bo odlični koreograf Edward Clug predstavil svojega Peera Gynta z Baletom SNG Maribor, 14. julija sledi Madama Butterfly z Rebeko Lokar v naslovni vlogi.

Podroben program je na voljo na spletni strani www.ljubljanafestival.si, kjer lahko rezervirate vstopnice, sicer pa bodo te letos na prodaj tudi na bencinskih črpalkah Petrol.