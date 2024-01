Film po meri ljubitelja rdečih dirkalnikov

Gosta megla, ki jo je Michael Mann spustil že v prvo sceno svojega filma Ferrari, omogoči gledalcu, da se znajde v osrčju Padske nižine pozimi leta 1957, dvanajst let po koncu druge svetovne vojne. Tedaj se Enzo Ferrari, nekdanji dirkač in nato ustanovitelj danes najbolj znane avtomobilske znamke na svetu, sooča s poklicnimi in osebnimi težavami.

Tovarni, ki sta jo z ženo Lauro ustanovila deset let pred tem, grozi stečaj. Njun že itak načeti zakon pa je docela uničila smrt sina Dina. Enzo Ferrari doživlja takrat še dodatne težave zasebne narave, ker mora prepoznati drugega sina Piera, ki ga je imel z dolgoletno ljubico Lino Lardi.

Biografskemu filmu, ki je povzet po knjigi Brocka Yatesa z naslovom Enzo Ferrari – The man and the machine, se je režiser Michael Mann približal predvsem kot velik ljubitelj rdečih dirkalnih avtomobilov, v katere se je zaljubil, ko je kot mlad ameriški študent obiskoval londonsko filmsko akademijo.

Danes osemdesetletni filmski avtor je o snemanju celovečerca na to temo razmišljal že na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko ga je nameraval posneti s prijateljem Sidneyem Pollackom. Od takrat so minila tri desetletja, Pollacka ni več, Mannov film pa so septembra lani predstavili na beneški Mostri.

Glavno vlogo v filmu o ambicioznem in determiniranem, belolasem Enzu Ferrariju je Mann zaupal ameriškemu igralcu Adamu Driverju, ki je italijanskemu avtomobilskemu podjetniku kar podoben, pa čeprav ga je morala maskerka dodobra postarati. Ob njem igra vlogo njegove žene vselej prepričljiva Penelope Cruz.

Kljub dobremu igralskemu nastopu pa so se ob režiserjeve izbire in predvsem ob Driverjevo vlogo spotikali nekateri italijanski igralci in režiserji, ki so že na beneškem Lidu zanetili dokaj absurdno polemiko, češ da italijanskih likov ne bi smeli zaupati tujim igralcem ... Adam Driver je namreč pred Enzom Ferrarijem že upodobil Maurizia Guccija v celovečernem filmu House of Gucci režiserja Ridleyja Scotta. Iga

Ferrari

Država: ZDA, 2023

Režija: Michael Mann

Igrajo: Adam Driver, Penelope Cruz, Sarah Gadon, Shailene Woodley in Patrick Dempsey