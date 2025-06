Film, v katerem je Trst postal New York

Gabriele Salvatores je že večkrat povedal, da je Trst eno njegovih najljubših mest in da bi se, ko bi nekoč odšel iz Milana, takoj preselil v mesto v zalivu. Že zdaj ga je mogoče včasih srečati med kopalci v Grljanu, bolj pogosto pa med snemanjem njegovih zadnjih filmov, ki jih je skoraj v celoti posnel v mestu in okolici, ter pred nedavnim napovedal, da bo tudi prihodnjega postavil v Trst.

Z zgodbo Napoli New York, ki je v zimskih mesecih več tednov polnila italijanske filmske dvorane, je z oskarjem nagrajeni režiser šel celo dlje. Film, katerega dogajanje je postavljeno med Neapljem in New Yorkom, je v resnici v celoti posnel med Trstom in Reko.

Svojevrstna pravljica, katere scenarij sta pred več kot sedemdesetimi leti napisala Federico Fellini in Tullio Pinelli, je tudi ganljiva pripoved o dveh malih sirotah, ki se takoj po vojni zaradi lakote in revščine odpravita v Ameriko. Celestina in Carmine se skrivaj vkrcata na veliko čezoceansko ladjo z upanjem, da bo Celestina v ZDA uspela najti starejšo sestro Agnese, ki se je preselila čez lužo, da bi se tu poročila z ameriškim vojakom.

Carmine in Celestina sta na krovu velike ladje pribežnika, ki se najprej premeteno skrivata, a ko ju posadka odkrije, tudi sodelujeta pri delu v kuhinji in pri drugih opravilih z upanjem, da se ob prihodu v New York uspeta rešiti aretacije.

S pomočjo dobrega kapitana (igra ga Pierfrancesco Favino) se jima želja uresniči, pa čeprav ne bo vse tako enostavno kot sta si zamišljala ...

Ogled zelo aktualne in ganljive Salvatoresove pripovedi, ki je v marsičem podobna delom italijanskega neorealizma, zna biti tudi zelo zabavna igra, saj bodo pozorni gledalci kader za kadrom odkrivali kotičke in palače Trsta (nekdanja ribarnica, palača Berlam, sodišče ...) , ki jih je režiser znal spretno spremeniti v New York.

Projekcija filma Napoli New York, ki si je pred nedavnim zagotovil dva Donatellova Davida, bo v soboto od 21. uri otvorila letni kino v tržaškem Ljudskem vrtu.

Napoli New York

Država: Italija, 2024

Režija: Gabriele Salvatores

Igrajo: Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Pier Francesco Favino, Anna Ammirati in Antonio Catania