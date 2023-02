Filma Prešernovih nagrajencev dostopna na spletu

Slovenski filmski center in Baza slovenskih filmov že tretje leto zapored s filmsko projekcijo obeležujeta Prešernov dan. Letos si bo na spletni strani Baze slovenskih filmov od danes (7. januarja) od 20. ure do 9. februarja do polnoči možno brezplačno ogledati celovečerna filma Človek s senco (2019) v režiji Eme Kugler in Srečen za umret (2012) v režiji Matevža Luzarja. Filma bosta dostopna za ves svet in na voljo tudi z angleškimi podnapisi.

Ema Kugler bo danes prejela Prešernovo nagrado za življensko delo, Matevž Luzar pa nagrado iz Prešernovega sklada za celovečerni film Orkester (2021).