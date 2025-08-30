Filma slovenskih režiserk dosegla Veliko Britanijo in Francijo

Film Kaj ti je deklica slovenske režiserke Urške Djukić je odslej na ogled v kinematografih Velike Britanije, celovečerec Odrešitev za začetnike Sonje Prosenc pa v Franciji. Po navedbah Slovenskega filmskega centra (SFC) je vstop obeh v evropske kinodvorane povezan s festivalskimi uspehi.

Celovečerni prvenec režiserke Djukić je od včeraj naprej istočasno predvajan v 17 kinematografih, kasneje pa ga bodo prikazali še v 25 kinodvoranah. Odrešitev za začetnike je od srede na ogled v več kot 25 kinodvoranah po Franciji, so sporočili s SFC. Kaj ti je deklica je na letošnjem 75. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu prejel nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov Fipresci za najboljši film v uradnem tekmovalnem programu Perspektive, kjer je doživel tudi svetovno premiero.

Večkrat nagrajeni film Odrešitev za začetnike je svetovno premiero doživel junija lani na ameriškem festivalu Tribeca v New Yorku, evropsko premiero pa dva meseca kasneje na festivalu v Sarajevu, kjer je bil hkrati otvoritveni film tekmovalnega programa.