Filmi v FJK v treh letih prinesli 75 milijonov evrov

75 milijonov evrov. Tolikšni so prihodki, ki so jih v zadnjih treh letih ustvarile številne filmske produkcije v Furlaniji - Julijski krajini v sodelovanju z deželno filmsko agencijo Film Commission - Promoturismo FVG. Od leta 2022 do konca leta 2024 je agencija sodelovala pri 224 filmskih oziroma avdiovizualnih produkcijah in jih finančno podprla 76. »Gre za pomembne, tudi mednarodne produkcije velikanov, kot so Amazon, Paramount in Netflix, ki so snemali na okrog 70 lokacijah po celi deželi in s tem ustvarili za skoraj 80 milijonov evrov prihodkov. Glavno vlogo pa je pri tem seveda imel Trst,« je izjavil deželni odbornik za gospodarske dejavnosti in turizem Sergio Emidio Bini na včerajšnji predstavitvi triletnega delovanja deželne filmske agencije, ki je potekala v dvorani Luttazzi Skladišča 26 v Trstu.

Na celotnem ozemlju FJK pa je filmska agencija zabeležila 1520 dni snemanja, 60.800 nočitev v krajevnih nastanitvah in zaposlitev več kot 7000 statistov. Podatke je predstavila koordinatorka filmske agencije Chiara Valenti Omero. Kaj priteguje režiserje in producente v Trst oziroma Furlanijo- Julijsko krajino, sta povedala režiser Maurizio Nichetti in Daniele Mazzocca iz produkcijske hiše Notorious Pictures. Srečanje je vodil namestnik odgovornega urednika dnevnika Il Piccolo Fabrizio Brancoli, za uvod je navzoče pozdravil tržaški župan Roberto Dipiazza. Ob priložnosti so organizatorji srečanja tudi razkrili nekaj naslovov filmov, ki bodo nastajali na deželnem območju v prihodnjih mesecih.

Deželna agencija Film Commission privablja producente tudi z izplačevanjem prispevkov za snemanje na deželnem ozemlju. Preko razpisov deželnega filmskega sklada je v zadnjih treh letih dodelila 6.297.500 evrov prispevkov, ob teh pa še 400 tisoč evrov iz sklada Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško v sklopu projekta GO Film.

»Naložba je ozemlju prinesla 29,7 milijona evrov, od teh je devet milijonov šlo v roke filmskih tehnikov in drugih mojstrov iz Furlanije - Julijske krajine, velike produkcijske hiše pa so v hotelih, restavracijah in trgovinah za seboj pustile dodatnih 12 milijonov evrov,« je obračun predstavila koordinatorka Chiara Valenti Omero. Pri agenciji Film Commission ocenjujejo, da je snemanje raznih produkcijskih hiš v FJK skupno ustvarilo prihodke za 53,3 milijona evrov, v primeru filmskih velikanov pa 21,6 milijona evrov. Deželo FJK jih je obiskalo šest, s seboj pa so pripeljali zasedbe s 400 do 500 igralcev, snemalcev in tehnikov.