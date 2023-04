Filmski junaki z malega in velikega ekrana v NŠK

S filmsko marmelado se je v torek na svoji prvi razstavi predstavila mlada umetnica Sveva Ceschia v prostorih Narodne in študijske knjižnice v Ul. sv. Frančiška. Movie jam nosi namreč naslov zbirka likovnih del, v katerih lahko mlajši in starejši prepoznajo znane obraze filmskih in drugih junakov z malega in velikega ekrana. Dijakinjo petega razreda liceja Antona Martina Slomška, ki je sicer na slovensko šolo vstopila potem, ko je preživela dve leti na celovški slovenski gimnaziji SLOGAT, pred tem pa obiskovala italijanske šole, navdihujejo predvsem stripi, znani japonski manga. Ljubezen do grafičnih novel se je v njej porodila že v otroških letih, ko je z očetom prebirala tednik Miki Miške.

»Mešanica kultur nedvomno vpliva na moje ustvarjanje, prav tako bivanje v tujini,« pravi umetnica, »kjer je pristop do umetnosti zelo različen. V Italiji smo še zelo navezani na tradicije, v Celovcu pa sem na primer občutila željo po iskanju novega. V Italiji so bolj romantični, v Avstriji pa dramatični.«

Nad knjižnimi policami visijo, kot rečeno, znani obrazi, ki so umetnico prevzeli: nepozabni Blues Brothers, Leonardo Di Caprio, Rocky Horror, Lady Oscar in drugi. Pred kratkim je na natečaju Opera Viva s svojimi stripi na temo dark fantasy filma režiserja Tima Burtona Alica v čudežni deželi zasedla drugo mesto ex-aequo.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.