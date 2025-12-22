Filmu Kaj ti je deklica nagrada festivala v Les Arcsu

V tekmovalnem programu filmskega festivala v francoskem Les Arcsu je veliko nagrado žirije v petek prejel film Kaj ti je deklica režiserke Urške Djukić. Nagrada predstavlja zaključek popotovanja filma po številnih francoskih festivalih, med njimi Cinemed v Montpellierju, Arras Film Festival in Films Femmes Mediterranee v Marseillu. Strokovno žirijo v tekmovalnem programu osmih celovečernih filmov je vodil priznani nemško-francoski režiser Dominik Moll.

Francoski distributer filma Kaj ti je deklica, ki so ga snemali tudi v Čedadu, je ASC Distribution, ki začetek francoske distribucije v kinematografih načrtuje 11. marca prihodnje leto, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Večkrat nagrajeni prvenec Kaj ti je deklica spremlja šestnajstletno Lucijo, ki se pridruži dekliškemu pevskemu zboru. Njeno prijateljstvo z vrstnico Ano-Marijo je na preizkušnji, ko se znajde v svetu prebujajoče se spolnosti in iskanja lastne identitete. Film je imel svetovno premiero na letošnjem 75. Berlinalu, kjer je prejel nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov Fipresci za najboljši film v uradnem tekmovalnem programu Perspektive.

Scenarij za film sta napisali režiserka in Maria Bohr. V filmu nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabakovič, Nataša Burger, Staša Popovič, Mateja Strle in Saša Pavček. Producenta filma sta Jožko Rutar in Miha Černec iz produkcijske hiše Spok Films.

Celovečerni prvenec režiserke Djukić je bil po izboru strokovne komisije izbran tudi kot slovenski kandidat za nominacijo za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film leta 2025 ter izbran v letošnji program Evropa! Glasovi žensk v filmu, ki ga organizira mednarodna mreža European Film Promotion. Prejel je tudi nagrado za najboljši prvenec, Jara Sofija Ostan pa nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo s strani Filmske in TV akademije jadranske regije, ki je letos podelila prve nagrade AFA izbranim filmom in televizijskim serijam.

Po navedbah SFC je film trenutno med petimi nominiranimi naslovi za nagrado European Discovery - Prix Fipresci Evropske filmske akademije. Zmagovalci bodo znani 17. januarja 2026 na slavnostni podelitvi v Berlinu.