Fotograf, ki je v objektiv ujel Gorbačova, Obamo, Eca in še marsikoga

V dvorani Nathan v Skladišču 26 v Starem pristanišču bo od sobote, 1. marca, na ogled fotografska razstava Living as Memory vsestranskega umetnika Rossana B. Maniscalchija, ki je zaslovel po svetu s svojimi fotografijami in filmi.

Pred samim odprtjem razstave bodo v petek, 28. februarja, v sosednji dvorani Luttazzi ob 18.30 premierno predvajali njegov najnovejši kratki film Nexus. Snemal ga je tri mesece med Trstom, Gradežem in Furlanijo - posvečen pa je umetnici in podjetnici Lorenzi Desiata, njeni strasti do mode ter njeni povezanosti z mestom in deželo. Da gre za privlačno žensko z dvojnim življenjem - bleščeča kariera v poslovnem svetu na eni strani, na drugi pa ustvarjalna duša, ki se izraža v modi, je povedal Maniscalchi na včerajšnjem srečanju z novinarji v dvorani Bazlen.

Kdo je Rossano B. Maniscalchi? V Firencah rojeni vizionarski umetnik je na svojih posnetkih ovekovečil najpomembnejše osebnosti našega časa: voditelje držav, Nobelove nagrajence, umetnike, igralce, intelektualce in podjetnike, pri čemer jih je prikazal s svojim zelo osebnim pogledom. Samo papeža mu ni uspelo fotografirati, je zaupal Maniscalchi. Razstavo je posvetil prijatelju pisatelju in pesniku Michaelu Marchu, predsedniku festivala pisateljev v Pragi, ki je preminil pred kratkim.

Med osebnostmi, ki jih je portretiral, so Dario Fo, Mihail Gorbačov, Barack Obama, Rita Levi Montalcini, Roberto Benigni, Alain Delon, Arnold Schwarzenegger, Michelangelo Antonioni, Umberto Eco, Wim Wenders, Salman Rushdie, Tilda Swinton, kralj Karel, Ray Manzarek (The Doors), Andrea Bocelli in številni drugi. Nekatere od teh bo mogoče videti na razstavi, kjer bo mogoče spoznati tudi njegovo delo na področju modne reklame (sekcija Fashion). Posebno mesto si zaslužijo telesa, črno beli akti (sekcija Fine Art).