Franc Jeza je v Trstu gradil Slovenijo

Med tistimi, ki so ves povojni čas zagovarjali potrebo po samostojni slovenski državi, je bil Franc Jeza najbrž najbolj iznajdljiv, morda pa tudi najbolj vztrajen. Dejansko edini politični emigrant, ki se je po drugi svetovni vojni naselil na Tržaškem, čeprav je med letoma 1941 in 1945 podpiral Osvobodilno fronto, je na lastne stroške izdajal knjige in zbornike na temo slovenske samostojnosti. Ko so se v Trst vile kolone jugoslovanskih kupcev z onstran meje, pa je Jeza začel tudi s propagandno akcijo zatikanja letakov za brisalce avtomobilov, ki so prihajali iz Slovenije. Na njih je jasno pisalo »hočemo slovensko državo!«, z njimi je Slovence skušal prepričati, naj množično pritisnejo na tedanjo komunistično elito, da se osamosvoji izpod nadoblasti Beograda.