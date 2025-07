Gadžijev se je poklonil slovanski duši

Po velikem koncertu na goriškem Trgu Evrope/Transalpina je ljubitelje glasbe v nedeljo pričakal drugi poklon Aleksandra Gadžijeva svojemu mestu. Na Sveti Gori je potekal koncert goriškega pianista z naslovom Klavirske ikone v svetogorski baziliki. Če je bilo četrtkovo dogajanje impozantno zaradi velikega števila nastopajočih solistov in zborov, je nedeljski dogodek, tudi ta eden od viškov Evropske prestolnice kulture, potekal v bolj meditativnem vzdušju. Razprodani koncert je sicer privabil na navdihujočo lokacijo več kot štiristo poslušalcev.

Goriški glasbeni enfant prodige, ki se je izobraževal v Gorici, Ceseni, Salzburgu in Berlinu, se je v poldrugi uri dolgem koncertu za klavirjem posvetil pretežno romantičnim skladateljem. Večer je bil poklon slovanski duši in glasbi. Eden najbolj uspešnih pianistov v mednarodnem merilu je za prvi del izbral svojega najljubšega skladatelja, Frederica Chopina. Po preludiju v Des-duru op. 28, imenovanem tudi Dežna kaplja, je nadaljeval z Nokturnim št. 1 v F-duru, op. 15. V nadaljevanju se je zvrstilo šest Preludijev iz opusa 28., pet mazurk različnih opusov ter Poloneza v As-duru op. 53, imenovana Herojska.

Aplavzi in stoječe ovacije

Po pavzi sta bila na vrsti še Robert Schumann in Sergej Rachmaninov. Prvi je avtor Arabeske v C-duru p. 18, drugi pa zahtevne Sonate št. 2 v b-molu, op. 36, ki jo sestavljajo trije stavki. Občinstvo je koncert nagradilo z večkratnim ploskanjem in stoječimi ovacijami. Aleksander Gadžijev se je navdušenim poslušalcem oddolžil s tremi dodatki: na klavirju Kawai je zaigral spet Chopina ter Skrjabina in Bacha.

Sin družine pianistov, tako mama kot oče sta bila prisotna na koncertu na Sveti Gori, je svojo glasbeno pot začel v Gorici, med drugim tudi na slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel. Osvojil je prestižne nagrade na mednarodnih klavirskih tekmovanjih. Alexander Gadžijev je bil imenovan za ambasadorja Evropske prestolnice kulture.

Komaj enaintridesetletni goriški pianist se je poklonil goriškemu somestju s številnimi dogodki. Po festivalu Prečkanja-Sconfinamenti, katerega je bil umetniški vodja, in masterclassu, ki ga je vodil v sklopu festivala, je bil tudi glavni akter triptiha težje pričakovanih dogodkov EPK. Prvotni program Evropske prestolnice kulture je ob koncertu na Severni postaji predvideval tudi njegov koncert pod solkanskim mostom, ki je pa bil zaradi nezanesljivih vremenskih razmer v razmerju do akustike neizvedljiv. Namesto tega se je zgodil dogodek na Sveti Gori. V naslednjih tednih bo nared tudi zvočna instalacija pod solkanskim mostom, kjer bo mimoidoče in obiskovalce pričakal posnetek koncerta na Trgu Evrope/Transalpina.