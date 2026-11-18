Raztresenost za volanom je v Italiji prvi vzrok prometnih nesreč. Tveganje na cesti naraste vsakič, ko voznik vzame v roke telefon, pa tudi ko vozi s prekomerno hitrostjo in, seveda, če je zaužil alkoholne pijače. Ne samo voznik: tudi pešec mora na cesti ohraniti visoko pozornost, da se izogne prometni nesreči.

Na načine, s katerimi lahko povečamo cestnoprometno varnost, v Trstu opozarja lokalna policija, ki prireja predstavo Fai strada alla vita (Odpri pot življenju) in ozaveščevalno kampanjo v okviru nacionalnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč. Pobudi lokalne policije je včeraj v prostorih tržaške občine predstavila odbornica za varnost Caterina de Gavardo s komisarko Manuelo Cunsolo, glavnim inšpektorjem lokalne policije Mauriziem Tavcarjem in odgovornim za družbena omrežja pri Občini Trst Christianom Tosolinom.

Predstava Fai strada alla vita bo v Skladišču 26 tržaškega Starega pristanišča na sporedu 16. decembra ob 18.30. Gre za preplet glasbe, plesa in interaktivnih lekcij cestnoprometne varnosti. Poleg tega bodo v pobudo vključili tudi pričevanja žrtev prometnih nesreč oziroma njihovih bližnjih.

Včeraj pa se je začela kampanja ozaveščanja o prometni varnosti na družbenih omrežjih lokalne policije. S tedenskimi objavami opozarjajo na dejavnike, ki povečujejo tveganje prometnih nesreč, in obravnavajo tako obnašanje voznikov kot pešcev.