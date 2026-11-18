Italija se pripravlja na celodnevno splošno stavko proti vladnemu predlogu proračuna za leto 2027, ki jo je za petek napovedal zvezni sindikat Cgil, ob njem pa tudi bazni sindikati Cobas, Clap, Adl in Cub. Med razlogi za stavko so draginja zaradi naraščanja cen energentov, ki pesti delavce, upokojence, študente, mlade in ženske in na katero se vlada odziva z ukrepi, ki so za Cgil neučinkoviti. Sindikat se tudi ne strinja s krepitvijo stroškov za oboroževanje, medtem ko so področja, kot so npr. zdravstvo, izobraževanje, sociala in stanovanjsko vprašanje, neprimerno financirana. Zgrešene so tudi vladne izbire na področju pokojnin ter zaščite zdravja in varnosti pri delu in na davčnem področju. Vlada bi morala po mnenju Cgil poskrbeti za resnično progresivno obdavčitev dohodkov in za resen boj proti utajevanju davkov. Sindikat zahteva resnično soočenje ob bližnjem sprejemanju proračuna ter nudenje odgovorov mladim generacijam v zvezi s pravico do izobraževanja in preprečevanjem prekarnosti na delovnem mestu.

Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, od šolstva in zdravstva do javnih prevozov, kot so avtobusi, tramvaji in podzemne železnice, ter taksijev in pristanišč. Izvzeti so železniški in letalski prevozi, ki naj bi delovali normalno.

Ob priložnosti stavke so napovedani shodi v sto mestih v državi. Glavni shod bo v Rimu z začetkom ob 9.30, kjer bo prisoten tudi generalni sekretar Cgil Maurizio Landini.

V Furlaniji - Julijski krajini pa bo shod, h kateremu sta pristopili tudi združenji višješolcev in univerzitetnih študentov, v Trstu z začetkom ob 9.30 na Trgu Tomizza pri Ljudskem vrtu. Udeleženci bodo v sprevodu šli po tržaških ulicah do Verdijevega trga, kjer bo sklepna manifestacija. Pri tem komunalno podjetje AcegasApsAmga obvešča, da utegne priti do nevšečnosti, vsekakor bodo zagotovljene po zakonu predpisane minimalne storitve. Morebitne nevšečnosti napoveduje tudi deželna družba za javni lokalni potniški promet TPL FVG.