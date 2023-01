Glavno vlogo igra psihedelija

V novo leto vstopamo z željo, da bi bilo čim bolj psihedelično. Zato je nova plošča Force Form Free ameriškega benda Dead Meadow idealen plošček za začetek leta.

Skupina Dead Meadow je na sceni že več kot dvajset let. Bendu sem prvič prisluhnil v živo v nepozabnem tržaškem klubu Tetris. Še bolj pa mi je ostal v spominu njegov nastop na nemškem Frek Valley festivalu. Bilo je pred sedmimi leti. S takratno spletno televizijo Overdrive Alternative TV smo bili gostje festivala. Imeli smo neposreden vstop v backstage, zaradi česar smo bili v stalnem stiku z nastopajočimi. Opravili smo intervjuje s celo vrsto glasbenikov, zadnji dan pa smo bili tako utrujeni, da smo si raje privoščili oddih in uživali s koncerti zadnjih nastopajočih. In ravno Američanom Dead Meadow so dodelili čast, da zaključijo tridnevni dogodek.

Skupina, ki je takrat že veljala za eno izmed boljših rok psihedeličnih zasedb na sceni, je poskrbela za pravi glasbeni in lučkasti spektakel. V skoraj dvournem nastopu je s svojo zapeljivo psihedelijo umirila tudi najbolj zavzete rokerje in tako odlično zaključila festival.

Spomnim se, kako smo med koncertom kar sedeli na griču in opazovali večtisočglavo publiko, ki se je enakomerno in umirjeno gugala sem ter tja. Skupina Dead Meadow ima posebno moč, s katero totalno prevzame občinstvo. Člani benda so se od samega začetka odločili za izrazito psihedelični rok. V njem najdemo bluz, folk in tu pa tam tudi bolj trde, stoner ritme.

Zasedbo sta leta 1998 ustanovila pevec in kitarist Jason Simon ter basist Steve Kille. V dvajsetletni karieri je z njima sodelovalo kar nekaj bobnarjev, danes pa ponovno sedi za bobni Mark Laughlin.

Zasedba Dead Meadow spada med glavne akterje novega vala psihedeličnega roka. Njen sound se pogosto nanaša na psihedelijo iz 60. in 70. let; tu mislim na bende, kot so Pink Floyd, Grateful Dead in ameriška legenda Jimi Hendrix.

Po plošči The Nothing They Need iz leta 2018 je skupina začela s snemanjem novih komadov med pandemijo. Tako je nastal album Force Form Free, ki je decembra izšel za neodvisno glasbeno založbo Blues Funeral Recordings. Šest pesmi za približno petintrideset minut glasbe. Sound benda je tokrat nekoliko bolj umirjen, veliko je instrumentalnih komadov, psihedelija pa igra seveda glavno vlogo.

The Left Hand Path je šestminutni uvod v plošček. The Lure Of The Next Peak je posebna melodija z dub odtenki, naslednja Valmont’s Pad pa spominja na glasbene kulise vestern filmov. To Let The Time Go By je lepa in umirjena, na pol akustična skladba, Force Form Free pa pravi glasbeni biser – psihedelični mantra, na katerega nas je bila ameriška zasedba navadila že pred leti. Kar prepustite se ponavljajočim se ritmom fuzz kitar. Čarobni!

Force Form Free

Dead Meadow

Psihedelični rok, folk

Blues Funeral Recordings, 2022