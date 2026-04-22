Gledališče Contrada praznuje Abrahama

Tržaško gledališče Contrada slavi danes 50. rojstni dan. Bilo je namreč 22. aprila 1976, ko so trije igralci Orazio Bobbio, Ariella Reggio in Lidia Braico ter režiser Francesco Macedonio ustanovili svoje gledališče, ki naj bo tesno povezano z mestom in njegovimi prebivalci. Ne čudi, da so ga poimenovali La Contrada, kar v tržaškem narečju pomeni ulica ali manjši mestni predel.

O začetkih in vsem, kar je sledilo v petih desetletjih, pripoveduje razstava, ki jo bodo danes ob 18. uri odprli v Palači Gopčević ob tržaškem kanalu. Razstava, pod katero sta se podpisala Mario Bobbio in Andrea Stanisci, ni postavljena kronološko, temveč tematsko. Obiskovalec se tako sprehodi med gledališkimi rekviziti (sendvič s salamo) in kostumi (medvedja glava), istočasno pa spozna predstave, ki jih je Contrada ustvarila za najmlajše, ali si ogleda fotografije in video posnetke tistih za odraslo publiko. Vse domače produkcije so tudi »na dosegu klika«, saj je mogoče na ekranih brskati po arhivu. Posebno mesto in vrednost imajo razstavljene tridimenzionalne makete scenografij posameznih predstav. Gre za oder v malem, ki ga kljub priljubljenim računalniškim prikazom marsikateri režiser še danes uporablja, zato da preuči posamezne premike igralcev in scene.

Predsednica in umetniška vodja Amabilino je obiskovalce povabila, naj se zaustavijo ob dolgem seznamu imen in priimkov. »Sestavili smo seznam vseh, ki so z nami sodelovali v teh petdesetih letih. Upam, da bodo tu vsi našli svoje ime,« je zaželela. Ob bežnem pregledu so se med Andreo Abbrescio in Morenom Zuzichem znašli tudi Lidija Kozlovich, Lara Komar, Boris Kobal, Franko Korošec, Nikla Petruška Panizon ...Razstava La Contrada: 50 anni e oltre je na ogled od torka do nedelje od 10. do 18. ure. Vstop je prost.