Na ladji Laura Bassi ga je obšla slabost

Ponesrečenca so s plovila, ki je privezano ob pomol tržaške ladjedelnice San Marco, evakuirali gasilci

Spletno uredništvo |
Trst |
22. apr. 2026 | 12:40
    Danes je člana posadke ledolomilca Laura Bassi obšla slabost( Gasilci )
    Ponesrečenca so z dvigalom, ki so ga pritrdili na žerjav, varno prenesli z ladje na kopno( Gasilci )
V tržaški ladjedelnici San Marco v Ulici Von Bruck, tik ob pristanišču, so danes malo pred 8.30 posredovali gasilci. Na ledolomilcu Laura Bassi, ki je privezan ob tamkajšnji pomol, je člana posadke obšla slabost. Ponesrečenca so reševalci v kabini oskrbeli in naložili na nosila, na kar so ga prenesli na palubo. Od tam so ga s posebnim dvigalom na žerjavu varno prenesli na pomol, kjer je nanj že čakalo reševalno vozilo službe 118.

Ledolomilec tržaškega inštituta za oceanografijo OGS Laura Bassi se je v Trst vrnil v ponedeljek. Ladja, ki ji poveljuje tržaški Slovenec Franco Sedmak, je preteklega devetega marca odplula iz novozelanskega mesta Lyttelton. Do Trsta je posadka torej plula mesec in pol.

