VREME
DANES
Sreda, 22 april 2026
Iskanje
Potni listi

Potne liste bodo izdajali tudi na poštnih uradih

Storitev bo na voljo v poštnih uradih, ki so pristopili k projektu Polis, v občinah Devin - Nabrežina, Zgonik in Dolina

Spletno uredništvo |
Tržaška |
22. apr. 2026 | 13:07
    V Dolini bodo potne liste na pošti izdajali od 13. maja
Dark Theme

Družba Poste Italiane širi mrežo poštnih uradov, v katerih je mogoče zaprositi za izdajo potnega lista oziroma podaljšati njegovo veljavnost. Potem ko so storitev uvedli v 133 uradih na Videmskem, 19 na Goriškem in 40 na Pordenon skem, je na vrsti še Tržaška. Storitev je oziroma bo na voljo v poštnih uradih, ki so pristopili k projektu Polis, v občinah Devin - Nabrežina, Zgonik in Dolina (v slednjem bo na voljo od 13. maja).

Projekt je namenjen krepitvi gospodarske, družbene in teritorialne povezanosti v občinah z manj kot 15.000 prebivalci. Ob poenostavitvi birokracije in koristih za občane ukrep prispeva k zmanjšanju razlik med mestnimi in obrobnimi območji, menijo pri poštnem podjetju. Postopek na pošti je preprost in hiter. Dovolj je s seboj imeti veljaven osebni dokument, davčno številko, fotografijo in plačati znesek 42,70 evra, ob digitalnem plačilu 73,50 evra. Znesek je treba poravnati preko kanalov, ki jih družba ponuja v poštnih uradih in na spletnih platformah oz. preko ponudnikov plačilnih storitev (PSP). Za obnovo potnega lista je treba s seboj imeti starega oz. prijavo kraje ali izgube. Potrebovali bodo vaše prstne odtise in fotografijo, dokumentacijo bodo nato poslali pristojnemu policijskemu uradu.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: