Potne liste bodo izdajali tudi na poštnih uradih

Družba Poste Italiane širi mrežo poštnih uradov, v katerih je mogoče zaprositi za izdajo potnega lista oziroma podaljšati njegovo veljavnost. Potem ko so storitev uvedli v 133 uradih na Videmskem, 19 na Goriškem in 40 na Pordenon skem, je na vrsti še Tržaška. Storitev je oziroma bo na voljo v poštnih uradih, ki so pristopili k projektu Polis, v občinah Devin - Nabrežina, Zgonik in Dolina (v slednjem bo na voljo od 13. maja).

Projekt je namenjen krepitvi gospodarske, družbene in teritorialne povezanosti v občinah z manj kot 15.000 prebivalci. Ob poenostavitvi birokracije in koristih za občane ukrep prispeva k zmanjšanju razlik med mestnimi in obrobnimi območji, menijo pri poštnem podjetju. Postopek na pošti je preprost in hiter. Dovolj je s seboj imeti veljaven osebni dokument, davčno številko, fotografijo in plačati znesek 42,70 evra, ob digitalnem plačilu 73,50 evra. Znesek je treba poravnati preko kanalov, ki jih družba ponuja v poštnih uradih in na spletnih platformah oz. preko ponudnikov plačilnih storitev (PSP). Za obnovo potnega lista je treba s seboj imeti starega oz. prijavo kraje ali izgube. Potrebovali bodo vaše prstne odtise in fotografijo, dokumentacijo bodo nato poslali pristojnemu policijskemu uradu.