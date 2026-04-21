Pri Belopeških jezerih bo pel tudi Elvis Costello

V Kanalski dolini se tudi letos poleti obeta kopica zanimivih koncertov v objemu narave, kakovostni glasbi bo mogoče prisluhniti ob pogledu na slikovite naravne lepote Julijskih Alp. Organizatorji letošnjega 31. No Borders Music Festivala so v preteklih dneh in tednih razkrili več letošnjih gostov, tudi tokrat gre tako za svetovno uveljavljene glasbenike kot za prodorne italijanske ustvarjalce. Seznam se bo lahko še dopolnil. Festival prireja konzorcij za turistično promocijo Kanalske doline v sodelovanju z Deželo FJK, zavodom Promoturismo FVG, ministrstvom za kulturo in mnogimi drugimi partnerji.

11. julija bo pri Belopeških jezerih ob 12. uri nastopil Tom Smith, frontman britanske skupine Editors, ki je solistično kariero začel z izdajo singla Lights of New York City. Za njim bo ob 14. uri na vrsti sloviti angleški kantavtor Elvis Costello, ki nastopa že petdeset let. Sodeloval je že z različnimi skupinami in umetniki, tudi z orkestri po vsem svetu, pri čemer se je dotikal jazza in popa tja do klasične glasbe, je član Hiše slavnih rokenrola. Zaigral bo s skupino The Imposters in s Charliejem Sextonom. Vstopnice za dvojni koncert so od preteklega tedna naprodaj na platformi in prodajnih mestih Ticketone.

Naslednjega dne, 12. julija, bo ob 14. uri ob jezerih že čas za LP (ameriško umetnico italijanskih korenin Lauro Pergolizzi), enega najbolj prepoznavnih glasov sodobne glasbene scene. Izvajala bo skladbe iz zadnjega albuma Love Lines in druge uspešnice. Tudi za ta koncert so vstopnice na voljo na platformi Ticketone, tako kot za vse festivalske nastope.

Po mednarodnih gostih bodo na vrsti italijanski ustvarjalci, 18. julija bo opoldne najprej na odru kantavtor Coez (Silvano Albanese), ob 14. uri bodo sledili I Patagarri, milanski bend, ki izvaja radosten in nalezljiv gipsy jazz.

19. julija (ob 14. uri) prihaja pianist in skladatelj Ludovico Einaudi, 26. julija ob isti uri pa Mannarino, ki prevzema in obnavlja dediščino velikih italijanskih kantavtorjev.