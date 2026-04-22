Popoldan z branjem in predstavitvijo zbornika

Jutri je Svetovni dan knjige. Tudi Slovensko stalno gledališče bo obeležilo praznik z literarnim dogodkom, ki bo vključen v neprofitno akcijo vseslovenske razsežnosti Noč knjige. Že trinajsto leto zapored bo ljubezen do branja na pomladni praznik knjige povezala vse generacije.

V knjižnicah, knjigarnah, gledališčih, v šolah, doma, na trgih, pod krošnjami dreves in zvezdnim nebom bodo bralci praznovali z besedami, ki letos vabijo k vrednotenju sožitja v času, ko se svet ukvarja z vojnimi grožnjami. Noč knjige ima poslanstvo: obsijati pozabljeno in čudovito notranje bistvo, povrniti upanje in zaupanje v drugega in nas opomniti, da sveta ne spreminjamo z bombami.

V tržaškem Kulturnem domu bo SSG priredilo literarni popoldan, ki se bo pričel ob 17. uri v foajeju balkona. Primož Forte bo bral odlomke iz knjige Marka Kravosa Kratki časi, Trst iz žabje perspektive, Tina Gunzek bo prebrala odlomek iz knjige Mojce Petaros Nočem več biti nevidna, Nikla Petruška Panizon pa bo v italijanskem jeziku brala prevod izpod peresa Mirana Košute. Izbor tekstov je pripravil Primož Forte. Vstopnina bo simbolična – 1 evro.

V Tržaškem knjižnem središču bodo jutri ob 18. uri predstavili zbornik Slovenski taboriščniki v sistemu nacističnih koncentracijskih taborišč. O njem bodo spregovorili uredniki Monika Kokalj Kočevar, Darja Jan in Dunja Nanut. Zbornik predstavlja prispevek k razumevanju nacističnega taboriščnega sistema skozi predstavitev znanih in manj raziskanih tem ter pripovedi posameznikov - v člankih so obdelani osebni predmeti, dokumenti, zlasti pisma, spominske in kuharske knjižnice. Posebno mesto imata prispevka o usodah Slovencev v zamejstvu.

Ob svetovnem dnevu knjige bodo v TKS jutri nudili 15odstotni popust na vse knjige.