Četrtek, 11 september 2025
Iskanje
Glasba

Gledališče Verdi začenja simfonično sezono

Za uvod bo zadonel Brahms, oktobra bo nastopil tudi goriški pianist Aleksander Gadžijev

Spletno uredništvo |
Trst |
11. sep. 2025 | 15:07
    Gledališče Verdi začenja simfonično sezono
    Dirigent Hartmut Haenchen (VERDI)
Dark Theme

Tržaško operno gledališče Verdi bo danes ob 19.30 odprlo novo simfonično sezono, ki bo do konca decembra ponudila osem koncertov. Uvodnega so zaupali nemškemu dirigentu Hartmutu Haenchenu, pod vodstvom katerega bosta tržaški simfonični orkester in pianist Vadim Holodenko igrala Johannesa Brahmsa.

Na klavirju bo 17. oktobra, ko bo dirigiral Daniel Oren, nastopil goriški pianist Aleksander Gadžijev. Takrat bosta na sporedu Chopinov Koncert št. 2 v f-molu za klavir in orkester, op. 21 in Beethovnova Simfonija št. 7 v A-duru, op. 92.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: