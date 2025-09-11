Gledališče Verdi začenja simfonično sezono

Tržaško operno gledališče Verdi bo danes ob 19.30 odprlo novo simfonično sezono, ki bo do konca decembra ponudila osem koncertov. Uvodnega so zaupali nemškemu dirigentu Hartmutu Haenchenu, pod vodstvom katerega bosta tržaški simfonični orkester in pianist Vadim Holodenko igrala Johannesa Brahmsa.

Na klavirju bo 17. oktobra, ko bo dirigiral Daniel Oren, nastopil goriški pianist Aleksander Gadžijev. Takrat bosta na sporedu Chopinov Koncert št. 2 v f-molu za klavir in orkester, op. 21 in Beethovnova Simfonija št. 7 v A-duru, op. 92.