Glumači navdušili v opernem gledališču

Letošnja operna in baletna sezona Operne hiše Verdi se zaključuje s popolnoma novim diptihom iz tradicije italijanske veristične opere. Diptih sestavljata Glumači Ruggiera Leoncavalla in opera Al Mulino Ottorina Respighija. Če je zadnja opera na tržaškem odru v petek zvečer doživela svetovno premiero, ki je navdušila navzoče občinstvo, so se Glumači v Verdi vrnili po 19 letih.

Tokratna postavitev priljubljene opere Glumači v dveh dejanjih je bila čudovita, izvajalci izvrstni, kostumografija pa zvezda večera. Režijo so zaupali Victoru Garcii Sierri, domači orkester je vodil Valerio Galli. Scenograf Glumačev je Paolo Vitale, za prečudovite in barvite kostume je poskrbela Giada Masi. Na premiernem večeru so v glavnih vlogah nastopili Amadi Lagha kot klovn Canio, njegovo nesrečno ženo Neddo je izvrstno uprizorila Valeria Sepe, kot Tonio pa je v petek zvečer nastopil Devid Cecconi. V glavni vlogi je kot Harlekin nastopil Blagoj Nacoski, Min Kim se je odlično odrezal kot Silvio.

Sodeč po bučnih in dolgih aplavzih je publiko navdušila zgodba o potujoči igralski družini v slogu commedie dell’arte. Pevci glasovno niso bili varčni, njihove nastope je dopolnjevala razkošna scenografija, ki je lepo poosebljala življenje cirkusantov.