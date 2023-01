Godota čaka skupina zapornikov

Antonio Cerami je igralec, ki že dolgo ni stal na odrskih deskah. Živi v Ciampinu, kjer sliši ropot vsakega letala, ki na rimskem vojaškem letališču pristane ali od tam vzleti. Včasih del svojega časa posveča dubliranju porno filmov, ker je to zanj edini vir zaslužka. Njegov prijatelj Michele, ki nastopa v majhnem rimskem gledališču, mu priskrbi sicer kratko zaposlitev: šest lekcij gledališke umetnosti v zaporu v Velletriju, ki naj bi omogočile skupini zapornikov, da postavijo na oder serijo pravljic. Projekt financira ministrstvo. Direktorice zapora, stroge Laure, ideja ne prevzame, a novi mentor Antonio se nad njo zelo navduši. Nadarjenost udeležencev gledališkega tečaja ga tako preseneti, da se odloči, da bo z njimi postavil na oder Beckettovo igro Čakajoč Godota. To pa tudi zato, ker mu je jasno, da zaporniki dobro vedo, kaj pomeni čakati ...

Mignolo, Aziz, Damiano, Diego in Radu postanejo tako protagonisti zabavnega slavospeva tovarištvu, medčloveškemu zaupanju in osvobajajoči moči umetnosti.

Film, ki ga je režiser Riccardo Milani posnel v rimskem zaporu Rebibbia, Perugii, Velletriju in Sieni, je remake francoskega celovečerca izpred treh let, Un triomphe, pariškega avtorja Emmanuela Courcola, ki pa je nastal po resnični zgodbi švedskega režiserja Jona Jonsona. Ta je v 80. letih prejšnjega stoletja s skupino zapornikov na Švedskem uprizoril slovito Beckettovo dramo. Načrtovano premiero v göteborškem mestnem gledališču pa so morali odpovedati, ker so igralci pobegnili. Samuel Beckett je ob tem baje dejal, da je to najboljša stvar, ki se je zgodila igri, odkar jo je napisal.

Režiser Riccardo Milani je povedal, da se je odločil za italijansko različico francoskega filma, ker je to edini način, da javnost razmisli o nadvse perečem socialnem problemu zaporov in zapornikov. Osrednjo vlogo je zaupal Antoniu Albaneseju in na njegovem liku zgradil ves film.

Milanijev celovečerec, ki marsikdaj spominja na dokumentarec, se mestoma spogleduje tudi s filmom Cesare deve morire bratov Taviani. Nikoli ne zapade v čustveno pripoved, zelo jasno pa izpostavlja pomen gledališke dejavnosti za zapornike. Na to že vrsto let opozarja v Italiji Compagnia della Fortezza iz toskanskega zapora v Volterri: uspešni igralski ansambel sestavljajo namreč zaporniki.

Država: Italija, 2023

Režija: Riccardo Milani

Igrajo: Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Fabrizio Bentivoglio in Vinicio Marchioni