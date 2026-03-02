Cankarjev dom lani z najvišjim prihodkom doslej

Cankarjev dom (CD) v Ljubljani je v letu 2025 zabeležil spodbudne številke. Lani je izvedel 2232 dogodkov, kar je v povprečju šest na dan, prireditve pa je obiskalo več kot 477.000 obiskovalcev, kar je 10.000 več kot leto prej. Nominalno je ustvaril več kot 13,3 milijona prihodkov, kar je najvišji prihodek v zgodovini delovanja CD. Presežek prihodkov nad odhodki je lani znašal skoraj 150.000 evrov, ki jih bodo v celoti namenili za investicije v tehnično opremo, so sporočili iz največjega slovenskega kulturnega in kongresnega centra. Dodali so še, da mora CD za izvedbo dogodkov, program in delovanje v povprečju vsak dan v letu zaslužiti 15.000 evrov.

V njem sicer sobivata kulturno-umetniški in kongresno-komercialni program. V okviru prvega je bilo leta 2025 izvedenih 1152 prireditev oziroma dogodkov, na katerih je bilo 321.914 obiskovalcev. Kongresno-komercialnih dogodkov je bilo 1080. V programu javne službe je skupno nastopilo 12.401 domačih in tujih izvajalcev, v kongresno-komercialnem programu pa 5656. Kot so se še pohvalili v CD, so leto 2025 zaznamovali izjemni kulturni dogodki, drznejši programski razvoj in rekordno zanimanje občinstva.

Od festivalov do razstav in Fantoma iz opere

Izpostavili so gostovanje umetnikov, kot so Milo Rau, Angelin Preljocaj, Al Di Meola, Ray Chen in Eric Lu ter mislecev Francisa Fukuyame in Janisa Varufakisa, ki so Cankarjev dom umestila med programsko aktualne in družbeno odgovorne kulturne centre v širši regiji. Izjemen obisk sta med drugim dosegla tudi lanskoletna Jazz festival Ljubljana in filmski festival Liffe. Razstavni program je zaznamovala mednarodno odmevna razstava Nicka Brandta s poudarjeno okoljsko noto in največjim obiskom tujega občinstva v zadnjih letih. Od produkcijsko najzahtevnejših projektov je izstopal broadwayski Fantom iz opere, so še navedli.