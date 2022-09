Gospodar mravelj obsojen

Aldo Braibanti je bil intelektualec, doma v kraju Fiorenzuola d’Arda pri Piacenzi. Zanj danes ve bolj malo ljudi, pa čeprav je bil Braibanti antifašist, profesor filozofije, dramaturg, scenarist, pisatelj in pesnik, čigar delo pa se ni zapisalo v zgodovinski spomin. Kdor ve zanj, povezuje njegovo ime predvsem z afero in dolgim procesom, ki je potekal v Rimu konec šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so takrat še ne petdesetletnega intelektualca obsodili na devet let zapora, ker naj bi zapeljal komaj triindvajsetletnega, pa vendar že polnoletnega študenta Giovannija. V resnici je Braibantija zatožila mladeničeva družina, ker je hotela oddaljiti Giovannija od starejšega profesorja, v katerega se je njihov sin zaljubil.

Režiser Gianni Amelio je na beneški Mostri pravkar predstavil film, s katerim želi rešiti pozabe zgodbo, ki je uničila življenje mlademu Giovanniju Sanfratellu, hkrati pa hudo zaznamovala življenje, delo in ugled Alda Braibantija. V filmu, katerega protagonist je Luigi Lo Cascio, se Amelio zaustavi pri številnih protislovjih, ki so zaznamovala afero, med temi tudi pri stališču takratne komunistične partije, ki se je znesla nad Braibantijem in se ni zavzela za njegovo pravico. Giovannija Sanfratella so najprej zaprli v kliniko za živčne bolnike pri Modeni, nato pa še v umobolnico v Veroni, kjer je prestal celo vrsto elektrošokov in resnično zbolel. Naslov filma, ki povezuje protagonista z mravljami, je Gianni Amelio izbral, ker je bil Aldo Braibanti tudi priznan strokovnjak za etologijo.

Ameliov celovečerec je eden izmed petih italijanskih filmov, ki se na Lidu te dni potegujejo za zlatega leva. Zanimivo je, da od italijanske peterice kar štirje filmi pripovedujejo o homoseksualnih odnosih in sprejemanju različnosti.

Il signore delle formiche

Italija, 2022

Režija: Gianni Amelio

Igrajo: Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco in Leonardo Maltese

Ocena: ★★★