Grammy za album leta osvojil Harry Styles, Måneskin praznih rok

Harry Styles je na nedeljski podelitvi nagrad grammy osvojil najprestižnejšo nagrado za album leta. Beyonce jih je po devetih nominacijah dobila štiri in tako s skupaj 32 grammyji v karieri podrla 26 let star rekord Georga Soltija. Pevka se je zahvalila pokojnemu stricu, staršem, Jay-Z-ju in svojim otrokom za podporo. »Poskušam samo sprejeti to noč. Rada bi se zahvalila Bogu, ker me je zaščitil. Hvala ti, Bog.«

Beyonce je prejela nagrado za najboljšo R&B pesem za Cuff It, za glasbeni posnetek Break My Soul v kategoriji plesna/elektronska glasba, za najboljši tradicionalni nastop R&B za Plastic Off the Sofa in v kategoriji plesno/elektronski album album za Renaissance, ki je bil nominiran tudi za album leta, vendar je nagrado odnesel Styles z albumom Harry’s House. Styles je osvojil še grammyja za najboljši pop vokalni album.

Grammyja za ploščo leta je pobrala Lizzo (About Damn Time), ki je nagrado posvetila pokojnemu Princeu. Jazz pevka Samara Joy pa je postala najboljša nova izvajalka. Pred tem je dobila tudi grammyja za najboljši jazzovski vokalni album. V tej kategoriji je prejela nominacijo tudi italijanska rock skupina Måneskin, ki pa je na veliko razočaranje ostala praznih rok.

Veteranka Bonnie Raitt je premagala tekmice kot so Adele, Taylor Swift in Beyonce, ter osvojila grammyja za pesem leta (Just Like That). Prejela je še grammyja za najboljšo ameriško skladbo in najboljšo ameriško pesem, ki korenini v tradiciji.

Sam Smith in Kim Petras sta za pesem Unholy prejela nagrado za najboljši pop duo, Kendrick Lamar je osvojil svojega šestega grammyja za najboljši rap nastop (The Heart Part 5), prav tako je prejel nagrado za najboljši rap album (Mr. Morales & The Big Steppers).

Z letošnjo prireditvijo so se grammyji vrnili v Los Angeles, potem ko je pandemija lani organizatorje prisilila, da so prireditev najprej prestavili in nato preselili v Las Vegas.