Pri starosti 86 let je danes v Bologni umrl legendarni italijanski kantavtor Francesco Guccini. Bil je vsestranski cenjen umetnik, tudi literat in gledališki igralec. Sodeloval je z zgodovinskimi glasbenimi zasedbami, med drugim s skupinama I Nomadi in Equipe 84, za katero je napisal znano pesem Auschwitz.

Med njegovimi najbolj znanimi pesmimi so La locomotiva, Canzone per un’amica, Incontro, L’Avvelenata, Eskimo, Autogrill, Piccola città in Bologna, ki pripovedujejo o politiki, spominu, prijateljstvu, potovanjih in spremembah italijanske družbe. V svoji karieri je objavil 30 glasbenih albumov in prejel številna priznanja, med temi pet plaket Luigija Tenca, zadnjo, leta 2015, za življenjsko delo.

Od leta 1989 je tudi objavil 26 knjig in se uveljavil tudi kot romanopisec.