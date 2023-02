Hrvaško bo na Eurosongu zastopala reška skupina Let 3

Hrvaško bo na Eurosongu v Liverpoolu maja zastopala reška skupina Let 3, ki je na državnem glasbenem tekmovanju Dora v soboto v Opatiji zmagala s pesmijo Mama ŠČ. Hrvaška publika in stroka sta pesem sprejeli s pohvalami, nekateri srbski mediji pa so se nanjo odzvali kritično, ker da se norčuje iz pregona Srbov med operacijo Nevihta. Skupina Let 3 se je na Doro, prireditev, na kateri Hrvaška izbira svojega predstavnika za pesem Evrovizije, pripeljala s traktorjem, na katerem sta bili izpisani črki ŠČ. Po pisanju srbskega režimskega časnika Informer so njihovo potezo mnogi razumeli kot norčevanje iz »pregona 250.000 Srbov v operaciji Nevihta«.

V Srbiji operacijo Nevihta, s katero se je leta 1995 končala vojna na Hrvaškem, obravnavajo kot največje etnično čiščenje v Evropi po drugi svetovni vojni, ko naj bi bilo s hrvaškega ozemlja pregnanih okoli 200.000 Srbov. Srbi so Hrvaško večinoma zapustili z lastnimi avtomobili in traktorji, ki so po pisanju Informerja postali simbol njihovega pregona. Po podatkih hrvaških virov je v času operacije Nevihta državo zapustilo okoli 90.000 hrvaških Srbov.

Večji del hrvaške javnosti je pesem razumel kot kritiko na račun ruskega predsednika Vladimirja Putina. Tako meni tudi profesor z zagrebške fakultete za politične znanost Hrvoje Cvijanović. »ŠČ pesem Let 3 o putinovski (Materi) Rusiji je najprimernejši estetsko-glasbeni hrvaški odgovor za pesem Evrovizije ne trenutno rusko agresijo,« je zapisal na družbenem omrežju Facebook.