Hvala, splet, a brez dvorane ne gre

Vizija Darka Bratine bo tudi letos deležna poklona, saj »koronske« ovire in izzivi niso zmanjšali zagnanosti in predanosti ekipe Kinoateljeja, ki že 21. leto zapored v čezmejnem prostoru ustvarja filmski festival Poklon viziji. »Kljub zavedanju, da se epidemiološka slika stalno spreminja, to ni bilo dovolj, da bi ustavili naše delo in našo željo po tem, da festival tudi letos zaživi,« pojasnjuje vodja festivala Mateja Zorn. Ne nazadnje gre za avdiovizualni festival, ki se, če bi to bilo potrebno, lahko delno »preseli« na splet. A k temu vodja festivala Poklon viziji dodaja, da izkušnja ogleda filma v kinodvorani ni primerljiva s spletnim ogledom vsebin.

Del programa bo vsekakor potekal tudi preko spletnega prenosa, npr. masterclass s Srdanom Golubovićem, letošnjim prejemnikom mednarodne nagrade Darka Bratine. Svoje znanje in izkušnje bo režiser s filmskimi ustvarjalci in drugimi delil v torek med 10. in 17. uro v Kulturnem domu Nova Gorica. Tudi podelitev omenjene nagrade, ki bo v torek ob 19.30 v novogoriškem Kulturnem domu, si bo mogoče ogledati preko spleta. Takrat bo predpremierno na ogled najnovejši režiserjev film Oče (Otac). Med spletnimi dogodki je še ponedeljkov strokovni seminar Kinematografi kot inovativna kulturna središča v lokalnih skupnostih, ki bo v ponedeljek ob 13. uri v Hiši filma v Gorici.

Celoten Golubovićev filmski opus po mnenju vodje festivala Mateje Zorn reflektira sodobno družbo. »Preko njegovih del se tudi učimo empatije do oseb, ki so del naše družbe, a so potisnjene na socialni rob. Četudi Golubović govori o vsebinah, ki se dogajajo na ozemlju Srbije in bivših republik Jugoslavije, se pravi o posttranzicijski družbi, ki je tako močno zaznamovana z divjim kapitalom in vsem, kar ta prinese v vsakdanje življenje, te zgodbe lahko beremo tudi v nekem veliko širšem, univerzalnem kontekstu,« meni. Prevzela jih je tudi sposobnost režiserja, da razgalja notranjo moč, ki jo imamo posamezniki, ko se borimo za naše pravice in za boljše življenje. Pri tem pa Golubović ne pozabi na dileme, ki se ob tem boju krešejo v ljudeh, kot je razvidno v filmu Past (Klopka), nekakšni sodobni balkanski različici Zločina in kazni, v kateri se protagonist sprašuje o tem, če je umor kdaj lahko upravičen. Omenjeni triler bodo predvajali v Kinemaxu v Gorici v ponedeljek ob 20.30, v tržaškem gledališču Miela pa v soboto, 10. oktobra, prav tako 20.30.

Poleg omenjenih bodo iz Golubovićevega opusa na festivalu Poklon viziji projicirali še psihološko dramo Krogi (Krugovi), ki so ga navdihnili resnični dogodki v času balkanske vojne in v katerem se srečajo liki, ki so se v preteklosti izkazali z junaškim dejanjem. Gre za ganljivo pripoved o smislu sodobnega junaštva, o maščevanju in spravi. Kroge si bo mogoče ogledati v ponedeljek ob 17. uri v goriškem Kinemaxu, v petek, 9. oktobra, ob 20. uri pa v SMO v Špetru.

Celoten program festivala, ki se začenja danes, sklenil pa se bo v nedeljo, 11. oktobra, je dostopen na spletni strani www.poklonviziji.com.