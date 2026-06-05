Idrijsko otroštvo Pier Paola Pasolinija

Ali ste vedeli, da je italijanski filmski režiser, pesnik, pisatelj, filozof in novinar Pier Paolo Pasolini v otroštvu eno leto živel v Idriji? Med letoma 1930 in 1931 je kot otrok tam stanoval z materjo, očetom in bratom, potem ko je bilo to ozemlje po prvi svetovni vojni priključeno Italiji. Oče je bil namreč oficir in z družino se je redno selil. V Idriji je družina Pasolini živela v upravni stavbi ob Jožefovem jašku, ravno tam, kjer se je začenjala gozdna sprehajalna Pot ob rakah oziroma Via degli amori, po kateri nosi naslov dvojezična zbirka Pasolinijevih poezij Via degli amori / Pot ljubezni, ki so jo v sredo predstavili v muzeju LETS.

Zbirka obsega 33 pesmi - štiri od teh so posvečene Idriji. Pasolini jih je napisal v mladosti in so bile v revijah objavljene po njegovi smrti. V teh besedilih se že pojavljajo nekatere teme, ki so pozneje postale osrednje v njegovi poeziji, in sicer odnos z materjo, odkrivanje želje in telesnosti, spomini na otroštvo, pokrajina kot čustveni in simbolični prostor, voda kot življenjski in mitološki element.

V Idriji skušajo oživiti spomin na Pasolinija, je povedala urednica publikacije Milanka Trušnovec, ki se iskanju sledov njegovega enoletnega bivanja na tistem koncu posveča že od leta 2019. Zbirka je izšla pri založbi Bogataj, v imenu katere se je Damjan Bogataj o njej pogovarjal s številnimi gosti.

Zbirka je zagledala luč po zaslugi Interreg projekta 4P čezmejne poti, ki odkrivajo dediščino Pier Paola Pasolinija. Projekt želi promovirati, ohraniti in razširiti Pasolinijevo neprecenljivo dediščino, pri čemer se osredotoča na kraje, kjer je živel - na območje Pordenona in Idrijo. Projektni partnerji so Občina Pordenon, Študijski center Pasolini, Venetian Cluster, Občina Idrija, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija in Univerza v Novi Gorici, je povedala Lenka Grošelj v imenu Občine Idrija.