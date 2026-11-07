Uničeni vozili in semafor

Na križišču med Oberdanovo ulico, Ulico Roma in Travnikom se je danes okrog 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je nastala večja materialna škoda, ena oseba pa je bila lažje poškodovana. V nesreči sta bila udeležena peugeot 206 in BMW. Po prvih informacijah naj bi voznik peugeota, mlajši moški, silovito trčil v desni bok BMW-ja, ki ga je nato odbilo v semafor. Ta se je ob trčenju podrl. Na kraj nesreče so prihiteli reševalci službe 118, ki so lažje poškodovanega voznika peugeota prepeljali na goriško urgenco. Posredovali so tudi policisti, ki so usmerjali promet, gasilci in karabinjerji, ki preučujejo okoliščine nesreče. Poškodovani vozili je odpeljala avtovleka.