Z novim koledarjem želijo poudariti pomen realnih človeških stikov

Človeški pogled, bližina s sočlovekom in skrb za drugega so teme koledarja karabinjerjev za leto 2027, ki ga je včeraj pred stavil poveljnik tržaškega poveljstva karabinjerjev Gianpaolo Greco. Pogledi, ki zaščitijo, je naslov spremne besede, je povedal. »Za pogledom vedno stoji obraz in za obrazom oseba. Koncept, ki ga želimo tokrat poudariti, je fizična prisotnost in skratka bližina. Prav pogled pa lahko onkraj besed marsikaj pove,« je dejal Greco.

V času, ko se odnosi vse bolj selijo na družbena omrežja, želijo poudariti pomen realnih človeških stikov. »Ne moremo si predstavljati pravega zagotavljanja varnosti na razdaljo. Nadzorne kamere lahko posnamejo, ne pa zares vidijo. Zato je pomembno, da smo na ulici, med ljudmi,» je poudaril poveljnik. Koledar karabinjerjev tokrat ne vsebuje umetniških slik, temveč fotografije. »To ne pomeni, da smo se odpovedali umet nostni plati, tudi fotografija je namreč umetnost,» je še dejal Greco in spomnil, da koledar karabinjerjev ustvarja vez med sedanjostjo in preteklostjo, obenem predstavlja korak naproti prihodnosti.

Fotografije predstavljajo dvanajst oddelkov karabinjerjev. Poudarek je na posameznikih, ki vsakodnevno ponujajo svojo pomoč občanom. Vsako fotografijo spremlja tudi kratek spisek, ki pojasnjuje izvor karabinjerjev, njihovo delovanje in njihova prizadevanja za zagotovitev varnih okolij.