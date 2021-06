Igriv pridih Novakovih čustev

Dark Theme

V Zagradcu je turistična kmetija družine Milič v teh tednih obenem prostor, naklonjen umetnosti. Do 11. julija razstavlja tu svoja najnovejša dela mlad in obetaven ustvarjalec Marco Novak. Na dosedanjih skupinskih razstavah v galeriji Tribbio v Trstu se je Novak že odlikoval po izvirnosti in stilni prepoznavnosti, ob ogledu njegove prve samostojne razstave Razstavi čustva pa imamo možnost, da globlje spoznamo vsebine, ki jih dosledno razvija s še posebej ironičnim in igrivim pristopom. Njegova dela odsevajo močno življenjsko energijo.

Razstavljena dela Marca Novaka (FOTODAMJ@N)

Naš čas, poln novih izzivov, je v očeh Marca Novaka črtno ali barvno definiran z jasno prepoznavnimi stiliziranimi liki, ki jih ploskovito izriše. Črno-bele risbe s tušem na papirju so manjšega formata in tudi zato delujejo bolj intimno, bolj kontemplativno. Kleno kompozicijsko strukturo definira z oblikovnimi igrami črtnih izrisov in kontrastov med črnimi ter belimi površinami. Včasih je podlaga bela, včasih črna, kar dodatno razgiba igro prehajanja med negativom in pozitivom. Nekatere risbe, kot sta Razvejano nelagodje in Pozor na veje, sta filigransko izdelani, druge spominjajo na fraktale, pri teh je struktura izrazito organska, pa čeprav črtno izrisana.

