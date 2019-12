Inšpektor Birsa ima obraz Sebastiana Cavazze

Decembrski praznični čas je nedvomno pravi za premiero televizijske nadaljevanke Jezero: istoimenski kriminalni roman Tadeja Goloba, ena največjih knjižnih uspešnic zadnjih let, se namreč začne po silvestrski zabavi, ko se inšpektor Taras Birsa pelje mimo zaledenelega Bohinjskega jezera.

V nedeljo bo Golobov literarni junak dobil svoj glas in obraz ob 20. uri na TV Slovenija 1: v novi nadaljevanki Igranega programa Televizije Slovenija bo v glavni vlogi inšpektorja Birse nastopil Sebastian Cavazza, njegovo sodelavko Tino pa bo igrala Nika Rozman. Nadaljevanka bo šestdelna. Zgodba sledi Tarasu Birsi, višjemu inšpektorju za krvne in seksualne delikte, ki se na poti z novoletne zabave nehote zaplete v preiskavo umora. Težavnega in neobičajno krutega primera umora mlade ženske se morata Taras in njegova uigrana ekipa na zahtevo nadrejenih lotiti z novo sodelavko. Ob pritiskih javnosti se Taras spopada še z osebnimi težavami: potem ko gre hči edinka študirat v tujino, se razkrijejo razpoke v njegovem zakonu. Zato ni neumestno vprašanje, ali bo novi primer v poklicnem odprl tudi novo poglavje v Tarasovem osebnem življenju ... Ob Cavazzi in Niki Rozman zasedbo sestavljajo še drugi znani slovenski igralke in igralci – Jana Zupančič, Matej Puc, Gregor Čušin, Nataša Barbara Gračner, Matjaž Tribušon, Vlado Novak, Ivo Ban, Alojz Svete, Branko Šturbej, Igor Samobor, Brane Završan in drugi.

V sklopu programa Jezero je v sodelovanju Radia Slovenija in založbe ZKP RTV Slovenija nastala tudi trinajsturna zvočna knjiga romana, ki jo bere ravno Sebastian Cavazza. Knjiga je dostopna v digitalni obliki – za vsako od 45 poglavij je treba odšteti 0,43 €; na ustrezni spletni strani pa piše, da lahko do 31. decembra »vsak dvajseti kupec knjigo pretoči brezplačno«.