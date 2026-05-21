Ustvarjalna kriza se pozna tudi režiserju

Prvi film, ki je bil predstavljen v letošnjem osrednjem sporedu festivala v Cannesu in prav v dneh pomembne francoske filmske izložbe prihaja v italijanske kinodvorane, je zadnje delo danes sedeminšestdesetletnega prav gotovo najznamenitejšega španskega režiserja, Pedra Almodovarja. Stari prijatelj francoskega festivala, ki je na Azurni obali predstavil večino svojih filmov, pa čeprav ni še nikoli osvojil zlate palme, se s filmom Amagra Navidad skozi delno avtobiografsko pripoved loteva tesnobe režiserja, ki ne najde primernega navdiha.

Raul je petdesetletni filmar in išče primerno zgodbo, ki bi jo veljalo postaviti na veliko platno, a kljub navideznemu prizadevanju že pet let ne stopi za kamero. Ko se v njem spet prižge lučka in se loti novega scenarija, pa mu dolgoletna sodelavka Monica sporoči, da se odpoveduje službi, ker njena partnerica preživlja zelo hud življenjski trenutek in ji mora pomagati ...

Pedro Almodovar se tako spet loteva tematike, ki je očitno zelo blizu umetnikom; se pravi pomanjkanja idej in energij, da spravijo pod streho nov projekt.

Celovečerec, posnet med Madridom in otokom Lanzarote, seveda vsebuje edinstveno estetiko, barve, glasbo in energijo, na katere nas je Almodovar že zdavnaj navadil, hkrati pa mu manjka prepričljiv razplet, ki ne omogoči pripovedi, da bi vzletela. Film dejansko nič ne doda bogati beri uspešnih več kot dvajset celovečercev, s katerimi je režiser, rojen v La Manchi, prepričal v zadnjih petinštiridesetih letih gledalce vsega sveta in hkrati zmagal tudi dve oskarjevi nagradi.

Tako kot že prejšnje Almodovarjevo delo Sosednja soba, se tudi Grenki božič ves čas spogleduje z boleznijo, bojaznijo, smrtjo in izgubljanjem časa, ki ga je v določenem trenutku, po avtorjevem mnenju, vse premalo.

Kljub komičnim trenutkom in duhovitosti, ki od vedno označuje njegove filme, in kljub igralski zasedbi, ki Almodovarjevi kinematografiji od nekdaj zagotavlja dodano vrednost, pa je očitno, da je tudi sam Pedro svoj Grenki božič napisal v trenutku krize in pomanjkanja navdiha. To se zgodbi, žal, tudi pozna.

Amagra Navidad

Država: Španija, 2026

Režija: Pedro Almodovar

Igrajo: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón in Victoria Luengo