Jamajško-kraški večer sredi Trsta

Poletni niz Trieste Estate, ki ga Občina Trst prireja v sodelovanju z najrazličnejšimi partnerji, zaznamuje res raznolika ponudba glasbenih in gledaliških dogodkov. Enega izmed teh prireja Zveza slovenskih kulturnih društev, ki bo pod naslovom Border folk združila priljubljeni glasbeni skupini tržaških Slovencev. Čez teden dni bo namreč na odru Verdijevega trga v Trstu nastopila »lokalna glasbena elita«, kot so zapisali pri ZSKD, in sicer skupini The Authentics in Kraški ovčarji!

Preplet originalnega skaja

Skupina The Authentics prihaja iz zaledja Trsta in že od leta 1999 skrbi za sproščene vibracije in pozitivno energijo. The Authentics ponujajo edinstven preplet originalnega skaja v slogu The Skatalites, rocksteadyja, funka in bluesa – vse to v pravem jamajškem duhu! Zasedbo sestavljajo Andrej Rismondo (trobenta, vokal), Dean Kralj (bas, vokal), Marko Zupan (kitara), Ilija Ota (kitara, vokal), Jordan Kalc (bobni), Luka Carli (sopran saksofon), Davor Berdon (alt in bas saksofon), Ivan Gabrovec (sopran saksofon), Igor Ciufarin (pozavna).

Trideset let predani balkanskim ritmom

Skupina Kraški ovčarji, ki je lani praznovala svojo 30-letnico delovanja, pa je nastala leta 1994 v Nabrežini. Kraški ovčarji s svojim izrazitim etničnim nabojem in zvestobo kraškemu prostoru prepletajo balkanske, ciganske in klezmer melodije s poezijo poznanih slovenskih pesnikov ter z avtorskimi besedili.

Zasedbo sestavljajo Aljoša Saksida (vokal, kitara), Martina Feri (vokal), Matej Gruden (klaviature, vokal), Igor Peric (klarinet), Martin Rebecchi (trobenta), Tadej Gruden (klarinet), Giulio Roselli (bobni), Sašo Debelec (bas).