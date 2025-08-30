»Jezik je ogromen sistem, ki ga lahko obrneš na sto načinov«

Slovensko besedo raziskuje, v slovenščini pesni, v slovenščini – in ne samo – tudi poje. Ester Gomisel in beseda sta tesno povezani. Trenutno je raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitutu Slori v Trstu. Nadaljuje pa tudi študij na ljubljanski Filozofski fakulteti

Raziskovalka in umetnica, kako sobivata ti različni duši?

Oboje me je vedno zelo privlačevalo. Jeziki, trenutno še najbolj slovenski jezik, so me vedno pritegnili v vseh odtenkih. Mislim, da sem bila tudi nadarjena za učenje jezikov nasploh, v šoli nisem imela nikoli težav že s samo slovnico. Meni je bila slovnica všeč, učila sem se je z lahkoto. Kakšnih slovničnih ali pravopisnih pravil se spomnim še iz osnovne šole.

Mogoče je nekaj tudi v tem, da iščeš nek red v svojem življenju in sem ga iskala tudi v izražanju, v pisanju. Že kot otrok sem rada pisala, napisala kaj svojega, izvirnega. Zdelo se mi je, da lahko s pravili, ki jih spoznavaš v šoli, narediš nekaj konkretnega. Meni je všeč jezik, ker je ogromen sistem, ki ga lahko obrneš na sto načinov. Včasih je meja med umetnostjo in jezikoslovjem – jaz sem jezikoslovka po izobrazbi in tudi po zaposlitvi – strogo začrtana, včasih pa je meja lahko tudi veliko bolj rahla, kot si predstavljamo.