»Joker Out so dvorano spravili na noge«

Nocojšnjega finalnega evrovizijskega večera se bodo udeležili predstavniki 26 držav. Dvajsetim uvrščenim v polfinalih se bodo pridružili tekmovalci velike peterice, ki jo sestavljajo Francija, Nemčija, Italija, Velika Britanija in Španija, ter lanska zmagovalka Ukrajina. Prenos dvournega programa, ki se bo pričel ob 21. uri, bosta predvajala kanala RAI 1 in SLO1, v okviru oddaje #Bumerang na Radiu Trst A pa bodo ob 19.20 osvežili spomin na lansko dogajanje v Turinu, ob 20.30 pa se bodo povezali z Liverpoolom.

Žarometi so ta teden usmerjeni na severozahod Anglije, kjer se bo nocoj zaključil 67. izbor za Pesem Evrovizije. Za zmago se bo potegovala tudi slovenska skupina Joker out s pesmijo Carpe diem.

O letošnji izvedbi tega priljubljenega glasbenega tekmovanja smo mediji obširno poročali že veliko prej kot običajno, saj je bila debata o tem, ali bo Ukrajina po lanski zmagi skupine Kalush Orchestra kljub vojni gostila Evrovizijo ali ne, zelo živahna. Naposled se je poleti Evropska radiodifuzna zveza odločila, da bo tekmovanje potekalo na Angleškem.

Liverpoolska arena je bila na obeh polfinalnih večerih nabito polna in razposajena, šov je bil po pričakovanjih ekstravaganten in nocoj je čas za veliki finale. Med stotinami poročevalcev na terenu je tudi letos voditelj na Radiu Trst A Jari Jarc, ki od ponedeljka spremlja ne le televizijske prenose, ampak tudi festivalsko dogajanje. Evrovizija je namreč celotedenska glasbena prireditev z bogatim programom, ki se ga udeležuje okoli sto tisoč obiskovalcev. Naš sogovornik ima zato polne roke dela.

Nastop slovenske skupine Joker Out je vendarle prepričal. Kakšni so bili odzivi v Liverpoolu?

Priznam, da nisem računal na uvrstitev kar štirih držav z Balkana v finale. Napredovanju je zagotovo pripomogla tudi odlična promocija Gregorja Zalokarja, do zadnjega pa smo seveda vsi trepetali. Slovenska delegacija je bila presenečena in hkrati presrečna, Jokerjev pa v četrtek zvečer ni bilo na spregled, saj so se raje odločili za počitek pred velikim finalom.

Kako bi primerjali letošnji festival z lanskim v Turinu?

Razlike v organizaciji so bistvene. Ob tem, da ni več protikovidnih ukrepov, je v Liverpoolu denimo bolje organiziran spremljevalni program. Lani je bil festivalski prostor razpršen, v bistvu pa ga ni bilo oziroma so bili dogodki med sabo oddaljeni. Tu pa sem v desetih minutah kjerkoli, vse je na enem mestu, in sicer v nekdanjem skladišču. Na enem odru je navadno DJ, na drugem pa glasba v živo.

Ali nastopajo tudi letošnji tekmovalci?

Seveda, letošnji in tudi pretekli. V ponedeljek je denimo grški tekmovalec Viktor Verniko zaigral pet preteklih zmagovalnih pesmi, njegov nastop je bil res neverjeten. Nato pa so na oder stopili člani skupine Joker Out in dvorana je bila v trenutku na nogah, vsi so skakali. Ponoči sem jih nato tudi intervjuval. Dogodki so na sporedu vsak večer in prizorišča so vedno zapolnjena.

Moji dnevi so zato vedno polni. Ob javljanjih in prenosih za Radio Trst A skušam posneti čim več intervjujev tudi z glasbenimi izvedenci, ki Evroviziji sledijo že leta.