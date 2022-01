Junak, ki mu ni dovoljeno, da to je

Nagrajen julija v Cannesu z veliko nagrado žirije, se iranski režiser Asghar Farhadi znova vrača v rodno deželo z zgodbo, ki nas ob izredni sliki in pripovedi sili k razmisleku o morali in dostojanstvu.

Protagonista filma in junaka iz naslova Rahima Soltanija spoznamo v trenutku, ko v mestu Širazi zapušča zapor. V resnici bo njegova začasna prostost trajala samo dva dni, oseminštirideset ur, v katerih Rahim upa, da bo uspel prepričati človeka, ki ga je zatožil, da umakne tožbo. Rahim je namreč za zapahi zaradi dolgov, ki si jih je nakopal pri lokalnem trgovcu.

V težko dočakanih prostih dneh pa v njegovo življenje poseže usoda. Med sprehodom po mestu s svojim dekletom najde na avtobusni postaji izgubljeno torbo, v kateri odkrije sedemnajst zlatnikov. Najprej upa, da bi lahko z najdenim denarjem vsaj delno poravnal dolg pri trgovcu, ko pa mu je jasno, da to ne bo mogoče, sklene, da poišče lastnika torbe. Res se na njegov oglas odzove ženska, ki do potankosti opiše torbico in dokaže, da je lastnica izgubljenega zaklada. Rahimovo dejanje seveda vzbudi pozornost medijev in javnosti, tako da moški po televizijskem intervjuju postane junak ...

Asghar Farhadi, ki se s svojim že devetim filmom poteguje za tretjega tujejezičnega oskarja, ob pripovedi male zgodbe širi oko kamere, a tudi diapazon naracije. Kot je zanj značilno, se zaustavi na okolju, v katerem se zgodba dogaja, in na očitnih protislovjih, ki so – kot nam vsakič ponavlja – pogosto prisotne v vsakdanu sodobnega Irana.

Kljub navideznemu herojskemu dejanju vselej žalostnega Rahima (pooseblja ga eden izmed najbolj perspektivnih iranskih igralcev, šestintridesetletni Amir Jadidi) marsikdo oporeka njegovi nenadni slavi. Na lepem vse več ljudi dvomi, da so se dogodki res razpletli tako, kot jih je povedal zapornik. (iga)

Un eroe (Junak)

Iran, Francija, 2021

Režija: Asghar Farhadi

Igrajo: Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh in Fereshteh Sadrorafaii