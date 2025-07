Kaj imata skupnega Temišvar in Nova Gorica

Predstava 1978, sedmi izmed dvanajstih gledaliških dogodkov Dodekalogije 1972-1983 v režiji Tomija Janežiča, bo v zaodrju velikega odra SNG Nova Gorica premierno zaživela jutri ob 18. uri. Na ogled bo nato do petka, 11. julija.

Gostuje Madžarsko državno gledališce Csiky Gergely iz Temišvara, kjer je predstava nastala. Gre za zgodbo o komunističnih časih, ki se začenja v romunskem stanovanju in se navezuje na številne lokalne in globalne dogodke, ki povezujejo regiji Temišvara in Nove Gorice, nekoč del skupnega avstro-ogrskega cesarstva.