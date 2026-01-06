Kaj ti je deklica med 50 najboljšimi filmi leta po izboru Guardiana

Po izboru britanskega Guardiana se je film Kaj ti je deklica Urške Djukić uvrstil med 50 najboljših filmov lanskega leta, glavni filmski kritik pri časniku Peter Bradshaw pa ga je uvrstil med deset najboljših. Kritik je med deset najboljših igralk in igralcev v stranskih vlogah uvrstil tudi nastopajoča v tem filmu Mino Švajger in Sašo Tabakovića.

Guardian je seznama 50 najboljših filmov v Veliki Britaniji in 50 najboljših filmov v ZDA objavil decembra lani, zanje pa je glasovala celotna ekipa filmskih kritikov pri tem časniku.

Celovečerec Urške Djukić Kaj ti je deklica, ki so ga snemali tudi v Čedadu, se je znašel na obeh seznamih med prvimi 15 najboljšimi filmi. Pri časniku so ga označili za izjemno privlačen slovenski prvenec, ki »na novo izumlja kliše o spolnem prebujanju katoliškega dekleta in dokazuje, da noben učitelj ne more biti tako krut kot učitelj glasbe«.

Poleg tega je glavni kritik Bradshaw objavil še ločen osebni izbor po posamičnih kategorijah ter film in omenjena igralca uvrstil med deseterico najboljših filmov oziroma stranskih igralcev. Kot je zapisal, so to njegovi seznami desetih najboljših, ki »jih bodo mainstream mediji najverjetneje spregledali«.