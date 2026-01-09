Kaj vse je zaznamovalo življenje Stojana Spetiča

Prepričan sem bil, da dobro poznam politično in poklicno pot Stojana Spetiča, v resnici pa ni tako. Iz knjige Na barikadah (Založništvo tržaškega tiska, 2025) sem izvedel marsikaj novega o njegovem življenju med Katinaro, Trstom, Moskvo in Rimom. Tako nisem vedel, da so Spetičevo selitev s Primorskega dnevnika na RAI slovenski radijski novinarji sprejeli s protestno stavko, kot nisem vedel, da je tržaški politik in novinar zelo navezan na Dolino. Posebno pri srcu mu je bil pokojni Drago Slavec.

Brez nostalgije, razkoli pa boleči

Barikade sestavljajo kratke zgodbe, dejansko utrinki iz Spetičevega življenja, ki so neke vrste dnevniški zapisi. Vsi so povezani z njegovo dejavnostjo in z ljudmi, ki jih je srečal, vsi tako ali drugače odsevajo povojna dogajanja v slovenski manjšini in hkrati v Komunistični partiji Italije (KPI) vse do njenega konca. To je bila prelomnica za italijansko levico in tudi v Spetičevem življenju, kar ne pomeni, da se je februarja 1991 končalo njegovo politično udejstvovanje. V resnici se je nadaljevalo, toda v popolnoma novih okoliščinah. Spetič na KPI ne gleda z očmi nostalgika, nenehni razkoli in odcepitve na levici pa so bili in so zanj zelo boleči.

Obtožen izdajstva zaradi šohta

Od zgodb, ki jih je doživel, je za Spetiča morda najbolj boleča tista o njegovem obisku na bazovskem šohtu avgusta 1989. Tam je mladinski tajnik partije Gianni Cuperlo položil šop cvetja, Spetič in Nico Costa sta mu stala ob strani, sledil je obisk Rižarne, dan prej se je delegacija KPI na Rabu poklonila žrtvam italijanskega taborišča.

Za dobršen del slovenske manjšine očitno časi še niso dozoreli za takšno dejanje, zato se je na račun Spetiča usul plaz kritik. Nekateri so mu celo očitali izdajstvo. Najbolj ostro ga je napadal Radio Opčine, obsodil ga je tudi TPPZ Pinko Tomažič. Kritičen je bil Primorski dnevnik, ki ga je takrat vodil Marko Waltritsch, od Spetičevega dejanja se je ogradil tudi izvršni odbor SKGZ, kjer je potezo zastopnikov KPI na fojbi osamljeno zagovarjal le Bogo Samsa. Prvi, ki je javno podprl slovenskega senatorja, je bil v Primorskem dnevniku Miloš Budin. Spetiča so napadi zelo prizadeli, če gledamo z današnjimi očmi, pa je v bistvu prehitel čase.